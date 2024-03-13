西班牙援助船前往加沙为饥饿的巴勒斯坦人提供食物

周二（3月12日），一艘载有200吨人道主义食品援助的西班牙慈善船从塞浦路斯启航前往加沙，这是在以色列和哈马斯武装分子之间战斗进行之际，为数万名饥饿的巴勒斯坦人提供食物的最新努力。 这些食物由名厨何塞·安德烈斯（Jose Andres）创立的慈善机构世界中央厨房（World Central Kitchen）收集，由西班牙援助组织张开双臂（Open Arms）的一艘船拖曳，前往加沙海岸的一个秘密地点。400公里的航程预计需要两到三天。 塞浦路斯外交部长康斯坦丁诺斯·康博斯（Constantinos Kombos）告诉国家广播电台，第二艘船正在塞浦路斯装载，很快将进行同样的旅行，以帮助被围困的巴勒斯坦人。 康博斯晚些时候在贝鲁特说：“我们正在努力使第一批货物安全到达，然后安全地分发。” “如果一切按计划进行……我们已经建立了第二批更大的货物的机制，然后我们将努力使这成为一项更系统的行动，增加数量，”他说。 安德烈斯说，虽然不确定运送食品的行动是否会成功，但“最大的失败是不去尝试。” “我们每天可以送去数百万份饭菜，”安德烈斯说。“北方（加沙）的人民将能够得到食物！” 美国军方已派遣一艘船前往地中海，在加沙海岸线上建造一个临时码头，为更多援助卡车提供通道，但表示码头可能需要两个月才能完成。 与此同时，战争仍在继续，以色列和哈马斯之间的谈判没有达成停火协议。 美国、卡塔尔和埃及曾希望促成停火，包括释放以色列人质和巴勒斯坦囚犯，以及向加沙提供更多援助。但停火谈判上周陷入僵局。 与此同时，以色列军方表示，它已经确定，据信在10月7日哈马斯对以色列的恐怖袭击中，被哈马斯劫持为人质的美籍以色列士兵伊泰·陈（Itay Chen）实际上在当天就已经被杀。 陈的家人在推动以色列和美国官员确保释放仍被哈马斯扣押的100多名人质方面发挥了重要作用。他的父亲鲁比多次在媒体上露面，并会见了美国高级官员。 乔·拜登（Joe Biden）总统说，得知这名19岁的士兵被杀，他感到非常悲痛。