中国电商在韩国大举扩张 破坏当地零售业态

全球速卖通（AliExpress）、Temu等中国电商平台凭借超低价、免运费等策略在韩国大举扩张，还将触角伸向了生鲜产品和线上批发。然而在用户猛增的同时，这些平台的消费者投诉也出现了骤涨，并被指个人信息保护不到位。 另外，专家指出，监管上的难点使中国电商平台得以展开不公平竞争，对韩国线上零售业构成了威胁。 中国电商平台在韩大举扩张 涉嫌违反消费者保护义务受调查 据韩国手机应用和零售分析服务商WISEAPP∙RETAIL∙GOODS的最新数据，上月，全球速卖通、Temu和希音（Shein）的APP用户数均创下历史新高，其中速卖通达到818万人，同比猛增130%；速卖通和Temu还分别排名综合购物APP榜单的第二和第四名。 中国电商平台趁势大举扩张在韩业务范围。速卖通于本月初开始在韩国品牌专馆“K-Venue”销售水果、蔬菜、海鲜等生鲜食品，并正在以无手续费的条件募集入驻商家。另据韩联社、《首尔经济》等多家韩国媒体援引业界消息报道，速卖通的B2B平台“AliExpress Business”已开始支持韩语，预计很快将在韩国展开服务。阿里巴巴集团已在韩国注册了约300个商标，除速卖通之外，还包括在线采购平台1688、互联网银行蚂蚁银行、旅游出行服务平台飞猪、智能操作系统AliOS等。 而与此同时，中国电商平台频频被曝光售后服务差、个人信息保护不到位等问题。 韩国消费者院的数据显示，该机构去年受理了673起与速卖通有关的消费者损害咨询，是2022年的约3倍；今年这一数据继续快速增加，仅1月一个月便达到212起。 另据韩国消费者联盟的数据，该团体去年收到了475起关于速卖通的消费者投诉，高达前一年的5倍。该团体就其中的107起向速卖通提出了调解要求，然而多达60起未能获得速卖通的回应。 韩国公正交易委员会正就速卖通是否违反韩国《电商交易法》规定的消费者保护义务进行调查。上周，该机构对该公司韩国法人实施了现场调查，获取了消费者投诉处理有关资料。该机构还计划对Temu、希音展开调查，不过由于两家公司未在韩国设立法人，调查将以书面方式进行。 韩国个人信息保护委员会上周也宣布，正对韩国用户使用较多的海外主要直购平台的个人信息收集和处理情况进行调查。在去年10月举行的国会国政监查上，有意见担忧，速卖通有可能将消费者提供的个人信息转移至中国，但无法确认对这些信息的具体处理情况。 记者联系阿里巴巴总部就上述问题寻求置评，截至发稿时未获得回复。 据《先驱经济报》等韩国媒体报道，韩国消费者院近期在与速卖通举行的座谈会上要该公司改善售后服务。对此，该公司人士表示，速卖通尊重韩国市场，正研究多项共生方案，今后将保持紧密合作。速卖通已在韩国开通客服中心。 另外，速卖通去年12月公布了一项旨在加强知识产权和消费者权益保护的计划，为此将在未来3年间投资100亿韩元。 中国电商平台进行不公平竞争 对韩国线上零售业构成威胁 中国电商平台的迅速渗透还对韩国线上零售业造成了冲击。 上月中旬，韩国政府与韩国主要电商举行座谈会，评估海外电商平台对本土线上零售业的影响。据韩联社等媒体报道，与会各方就中国电商平台对本土小工商户和制造企业构成威胁形成了共识。 韩国淑明女子大学工商管理系教授徐镛求在与美国之音的通话中指出，Temu的商业模式对韩国企业尤其具有杀伤力，在当前的监管环境下形成了一个“不公平的竞技场”。