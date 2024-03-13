波音事故頻發 被揭大量品控問題 吹哨人自殺？ 【新唐人北京時間2024年03月13日訊】波音737 MAX客機近期事故頻發，美國聯邦航空管理局對該機型的調查結果顯示，生產線存在數十項質量控制問題。 美國聯邦航空管理局（FAA）針對波音公司737 MAX的生產流程審計顯示，在89項產品測試中，有多達33項不合格。 這項審查是在1月一架全新的波音737 MAX在空中發生機艙內門脫落之後展開的，該事故調查發現固定艙門的四個螺栓缺失。 與外，機身製造商勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）在13項審核中7項不合格。 在調查過程中，聯邦航空管理局看到勢必銳的機械師使用酒店門卡檢查艙門的密封性，以及使用洗潔精作為安裝過程中的潤滑劑。 聯邦航空管理局在上個月表示，它將給波音公司90天來制定解決質量問題的計劃。 波音公司近日禍不單行，南美航空一架波音787-9「夢幻客機」，在本週一從澳大利亞飛往新西蘭的途中「劇烈俯衝」，造成至少50人受傷，目前原因不明。 波音787-9乘客Lucas Ellwoods：「人們驚恐、尖叫、哭泣，還有很多人受傷。」 另外，波音公司吹哨人約翰·巴尼特（John Barnett）在上週出庭作證後，3月9日被發現疑似自殺身亡，他曾警告波音飛機存在巨大的生產問題。 新唐人電視台實習記者初霽綜合報導 本文網址: