狮子集团控股(LGHL.US)擎画AI底色，计划推出多币种账户服务

香港2024年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 狮子集团控股有限公司(Lion Group Holding Ltd.)("狮子集团"或"该集团")(纳斯达克股票代码：LGHL)，是一家为投资者提供广泛产品和服务的一站式交易平台运营商，以及专注于金融科技领域的创新产品开发者。该集团今日宣布自研交易系统迭代升级进入冲刺阶段，基于AI技术的深度结合与应用，计划于3月底正式推出多币种交易账户服务，面向全球用户，开启科技驱动投资变革的新时代。

长期以来，狮子集团持续聚焦AI赋能核心业务升级，不断提升产品优越性与技术壁垒。此次为领先市场发展实际需要，定向优化交易系统，新增多币种账户功能，在原先以港币结算的前提下，增加了包括离岸人民币，美元等在内的不同币种计价结算服务，系统将根据客户入金的情况，实时切换不同币种的账户，为各类用户与各类业务提供专业级且更完善易用的投资工具和交易服务体验。

业务层面，开设多币种账户功能将大大拓宽对相关条线潜在客户的覆盖率，同时为现有存量客户提供显著的降本增效益处。例如，个股场外期权属于股票衍生品业务，目前在香港券商交易的品种内，A股市场占比在90%以上，其中外资交易A股，汇率上的波动会对真实收益产生影响，而采用离岸人民币结算会将汇率上的波动降为最小，并使得客户的资金安排获得极大的便利性与流动性支持。

狮子集团控股首席执行官汪春宁(Wilson)先生表示："AI浪潮，浩浩荡荡。AI实力亦是狮子集团加速前行与创新的关键，AI技术不仅是公司发展战略的重要因素，更是创新、差异化和以客户为本的新质生产力。我们将通过AI与Fintech的深度融合，推陈出新更多的增值产品和服务，并用AI科技改善用户交易体验，开源与承接增量需求，从而推动整体业绩的持续兑现。未来，狮子集团将凭借人工智能、等前沿技术的蓄势赋能，高效整合"技术+业务"的双螺旋，打造数智化的生态运营体系，增强发展后劲，为股东创造有意义的价值增长。"

关于狮子集团控股

狮子集团控股有限公司(纳斯达克股票代码：LGHL)运营着一个一站式全方位的交易平台，为投资者提供广泛的产品和服务，包括(i)总收益互换(TRS)交易，(ii)差价合约(CFD)交易，(iii)保险经纪，以及(iv)期货和证券经纪。此外，狮子集团拥有一支专业且经验丰富的SPAC发起管理团队，正在成为SPAC领域的领导者，帮助引导私营公司完成上市之旅，同时为狮子集团自身创造价值。更多信息请访问 http://ir.liongrouphl.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中"安全港"条款含义内的"前瞻性陈述"。狮子控股的实际结果可能与他们的预期、估计和预测有所不同，因此，您不应将这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如"期望"、"估计"、"预算"、"预测"、"预期"、"打算"、"计划"、"可能"、"将会"、"应该" 、"相信"、"潜力"和"继续"等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括，但不限于：我们的目标和计划；我们扩张业务和服务的能力；我们的经营和财务状况；对未来营收与支出变化的预计；COVID-19对我们业务的影响；行业内的竞争；政府对我们经营行业的政策与管理；全球与中国的经济和市场环境；以及任何基于对前面因素的假设。狮子控股警告上述因素不具排他性。狮子控股告诫读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日生效。狮子集团控股不承担或接受任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，但须受适用法律的约束。更多信息可以在狮子集团向美国证监会披露文件中获取，包括我们向美国证监会提交的2022年度的年报。狮子集团向美国证监会公开申报的文件可以在美国证监会网站www.sec.gov获取。

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