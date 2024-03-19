守护热爱 自信前行 AXA安盛关爱困境儿童

上海2024年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月17日，AXA安盛 X 利物浦足球俱乐部足球燃情之夜在广州举行，作为利物浦足球俱乐部全球训练合作伙伴，安盛邀请传奇球星约翰巴恩斯出席现场，共同传递“守护生命之本，践行人类进步”的承诺与使命。



AXA安盛 X 利物浦足球俱乐部燃情之夜嘉宾与利物浦传奇球星约翰巴恩斯合影

来自安盛天平公益伙伴——爱佑慈善基金会与广州法泽社区公益基金会共同关注的困境儿童也受邀参加燃情之夜，利物浦传奇球星约翰·巴恩斯在现场与孩子同台互动，分享他的人生经验，点燃的不仅是孩子们的“绿茵梦想”，更有对自我潜能的挖掘，鼓励他们在体育精神中汲取自信与勇气，与安盛天平一直倡导的品牌主张 “守护热爱，自信前行”（Know You Can）不谋而合。



AXA安盛 X 利物浦足球俱乐部燃情之夜中，利物浦传奇球星约翰巴恩斯与受助儿童合影

安盛天平首席执行官左伟豪先生表示：“作为利物浦足球俱乐部全球训练合作伙伴，我们非常高兴可以通过足球为困境儿童带来快乐、自信与难忘的体验，衷心希望可以在他们的成长过程中留下深刻的回忆，鼓励他们在未来勇敢追梦、自信前行。”

来到活动现场的广州法泽社区公益基金会侯女士表示，“衷心感谢安盛为孩子们带来这次难忘的经历和体验。通过这次与球星登台互动交流等方式，不仅提升孩子们的自信心和语言表达力，也为他们更好地成长奠定了基础。‘长风破浪会有时，直挂云帆济沧海’，这些点点滴滴的美好，都将成为伴随他们成长的财富，相信未来他们将用热情、自信和坚韧，书写属于自己的人生篇章。”



利物浦传奇球星约翰巴恩斯向受助儿童赠送签名礼物

自2018年开始，安盛集团与利物浦足球俱乐部一直致力于实现双方的共同目标，即积极推动身心健康，激励利物浦球队支持者及安盛集团客户迈步向前，成为更好的自己。在未来，安盛集团将继续与利物浦足球俱乐部紧密合作，推出更多有意义的活动，为更多有需要的社会群体提供关怀和帮助，为社会的发展持续贡献力量。

关于安盛

安盛集团（AXA）总部位于法国巴黎，是当今世界领先的保险及资产管理集团之一。扎根中国25年来，安盛集团始终通过全方位的保险服务和解决方案，不断满足中国本土及全球客户的保险保障需求。其在华全资财险公司为安盛天平财产保险有限公司，始终以全方位、定制化的优质产品和服务，在车险、健康险、商企险以及财产和意外伤害险领域，满足客户不断变化的需求，于全国20个省份开设了25家分公司，为超过300万中国个体及商业客户提供服务。公司以消费者为中心，基于“从赔付者到陪伴者”的企业愿景，并融合科技与分销渠道创新，积极推动战略转型，兼顾车险与非车险的多元产品布局，为客户日常生活的各个方面保驾护航。公司于2019年获中国银保信“AA”评级，为64家参评财险公司中最高评级。2022年，安盛天平斩获亚洲保险大奖“中国年度客户服务项目大奖”，安盛集团获得2023年标准普尔“AA-”评级，充分体现了安盛强大的全球影响力和对中国市场的坚定承诺。2023年，安盛天平上海再保险运营中心正式入驻临港新片区，成为再保险国际板的创始成员，并签署了再保险“国际板”首单国际分入合约，充分体现了我国再保险市场的转型升级。

作为一家负责任的外资险企，安盛天平积极响应监管号召，严格遵循集团的ESG倡议，以业界严格标准规范自身运营，以政府、社会机构、股东、客户、员工、合作伙伴和供应商等利益相关方的核心诉求为己任，力求在双碳时代，实现安全、合乎道德规范以及可持续发展，减少公司经营对环境和社会可能产生的负面影响。

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