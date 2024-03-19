转型AI技术服务 高效创造价值 — 蓝帽子互动娱乐有限公司宣布AI金融服务全面转型

香港2024年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 北京时间：2024年3月19日，蓝帽子互动娱乐有限公司(NASDAQ: BHAT)宣布了其向AI金融服务领域的全面转型。BHAT全资子公司Golden Strategy Ltd执行董事Deanna Liu博士表示，这一转型是公司对AI技术巨大机遇的把握和对市场变革的积极响应。

BHAT的转型不仅仅是对新技术的追逐，而是基于对AI技术发展趋势的深入理解，以及对公司过去20多年积累的市场资源和技术迁移能力的充分利用。Deanna Liu博士表示："我们认为，AI技术的发展分为三个阶段：基础设施建设、AI赋能收益以及生产力提升。结合时代发展需求和自身能力的认识，管理层决定主动布局并参与AI技术的后两个发展阶段。自2023年起，BHAT进行了全方位重组，以AI金融作为新的发展方向，响应金融领域由AI带来的变革，从而加速公司的盈利能力和未来发展。"

公司目前已收到多个金融企业与AI技术应用相关的合作意向。在针对BHAT转型AI金融服务具体提供哪些服务，能够多大程度提高公司的营收的问题上，Dr.Liu回答道："AI在金融服务领域应用很广，我仅举两个BHAT收到的合作伙伴GTC的需求，大家就会感受到这场金融领域的变革。第1个需求，GTC作为一个国际性的衍生品交易所，拥有一群实力超群的投资人，其实非常需要一个平台来放大他们的盈利能力。如果，我们通过数据分析，识别出这些持续盈利的专业投资人，通过引导他们与KOL或其他社群合作，为其引流跟单，实现盈利分成，实现KOL、投资人、交易员与平台的共赢。根据我们的预测，这样的AI"跟单引流"，能够为平台新增100亿美元以上的月成交，极大程度上为平台赋能。"Dr.Liu继续补充道："第2个需求，"智能做市商"服务，GTC平台可以交易的合约包括了贵金属、外汇、股指等，其中亟需能够24小时紧盯买卖力度并参与交易的"智能做市商"，这样的做市商既能够活跃市场，同时回报也非常丰厚。"

Dr.Liu继续表示，AI技术的未来在金融领域将极大地影响我们的生活，从个人投资者到机构，AI将帮助人们更有效地管理风险，提高决策质量。她相信，随着AI技术的不断发展和应用深化，每个人都将成为这场AI革命的见证者和参与者。Dr.Liu最后强调："我们一直认为，不能单纯地为了AI而AI，只有将落地场景和AI相结合，才能将AI的效能发挥出来。而我本人和BHAT都希望成为顺应这场变革中的有力推动者。"

蓝帽子互动娱乐有限公司的这一转型举措标志着其在AI技术应用领域的深入布局和未来发展的坚定信心。公司希望通过这次转型，在金融服务领域实现技术和服务的创新，为客户提供更加优质和高效的服务，同时也为公司的未来发展打开新的空间。

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