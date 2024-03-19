智能智造新篇章 开利运输冷冻中国工厂获评上海嘉定区“智能工厂”

上海2024年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，开利运输冷冻中国工厂获嘉定区经济委员会授予“智能工厂”称号。该工厂是开利运输冷冻全球三大工厂之一，占地面积约13600㎡，年产能60000台以上，生产的产品销售覆盖全球50多个国家。



开利运输冷冻智能工厂

从开利创始人威利斯·开利博士发明世界上第一台现代空调开始，创新就植入了开利的DNA。工厂运营过程中大胆创新，勇于颠覆，从2018年的信息化，到2021年的数字化，到现在打通整个价值链体系，实现工厂运营智能化。从而让每一份资源得到更好的利用，大幅提升工厂运营效率的同时助力可持续化发展。

2018年，建成自动化流水线，设计并开发磁条式C型组装AGV（Auto guided vehicle），实现了物料和装配流程在生产线的全自动集成和流动。

2020年，投资MES系统，搭建公司的信息化平台，实现制造全过程关键部件的管控和产品全周期跟踪。

2021年，引进AGV物料系统，实现物料从配料区到生产线的全自动配送。同年还开发了CRM客户关系管理平台和SRM供应商管理平台，从订单发布到供应商备货、出货到进厂收货实现全链条追踪管理。

2022年，引进小型AMR设备，实现紧固件的自动配送 。

“2023年是我们工厂数智化转型的重要一年，我们取得了数个里程碑式的成果。”开利运输冷冻中国工厂运营总监王才武先生说，“在这一年，我们引进了无人叉车，实现成品的自动转运；开发了开利自有的工厂运营数字管理平台，从物料采购到成品发货实现跨平台信息流的全流程监控。与此同时，我们基于MES平台实现设备现场管理和质量关键参数的自动化采集分析，从而进一步保障产品质量。”

“随着自动化和信息化的深入发展，制造业‘智能智造’转型是必然趋势，开利运输冷冻致力于成为为数智化冷链解决方案的先行者，将持续加深不同应用场景的智能导入，实现组装过程的自动化，未来也会通过AI（人工智能）进行大数据分析，优化运营，提质增效，实现业务加速发展。”开利运输冷冻董事总经理陆景璟说。

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