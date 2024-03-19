软通动力携手华为发布辅助运营智能工单分析联合方案

北京2024年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月14 -15日，以"因聚而生 数智有为"为主题的"华为中国合作伙伴大会2024"在深圳隆重召开。作为本次大会钻石级（最高级）合作伙伴、华为辅助运营首批ICT服务伙伴，软通动力受邀出席"以平台联合伙伴，共拓服务新机会"专题演讲，并携手华为重磅发布了辅助运营智能工单分析联合方案。

软通动力高级副总裁孙宏亮在"携手华为iDOP，助力城市治理诉求效率提升"的专题演讲中，从现状与挑战、方案架构与价值、关键特性与优秀实践等多个维度，详细介绍了辅助运营智能工单分析联合方案。

在城市治理诉求的受理与处理过程中，引入数字化手段来提升解决质量与效率，对和谐社会建设有着重大意义。然而当前存在诸多挑战，例如单量剧增引发的效率问题，处理流程体系带来的监管问题，以及由种种因素叠加导致的满意度问题。



软通动力高级副总裁孙宏亮发表专题演讲

基于华为iDOP平台的数据开发和运营能力，软通动力携手华为打造了辅助运营智能工单分析联合方案，其拥有全流程监管、效能监管的新特性，目前已在城市治理中落地应用。华为iDOP平台作为该方案的底层，提供的数据治理、数据开发、指标开发能力，可快速实现业务数据管理和指标开发；底层数据通过API接口对接上层应用，实现业务层和平台的数据交互；在业务应用层，软通动力提供大屏、PC端和移动端三个应用中心的能力，基于诉求业务和用户需求，灵活地实现数据和指标可视、可管，并通过消息中心的效能预警、重点工单监管、流程预警等实现关键业务自动推送大幅度提升诉求解决效率。

在某智能工单分析项目中，辅助运营智能工单分析联合方案帮助客户建立了完善标准的效能监管运营体系，支持规范高效的处置工单；总控大屏直观展示效能指标，指标获取耗时由30分钟减少到1分钟；实现工单监管自动化，疑难问题自动抓取识别，工单监管和问题攻关更加有效；端到端监管，诉求解决率从89%提高到94%，满意率从低于85%提升到90%以上。

去年的华为中国合作伙伴大会中，软通动力联合华为及其他行业伙伴共同发布了华为iDOP运营平台（1.0），并凭借在iDOP联合辅助运营服务领域的优质表现，获颁华为"优选级ICT服务伙伴"证书，成为华为辅助运营首批ICT服务伙伴；在全联接大会2023，软通动力还受邀出席了行业辅助运营联合发布仪式，与华为及伙伴联合发布了"数字资源赋能中心"，助力资源高效运管。

"ICT服务伙伴"是指在企业ICT服务与软件领域，发挥自身的ICT技能和知识，基于华为的服务方案、软件平台与工具进行适配，与华为形成联合服务方案并联合交付的伙伴。能够认证为iDOP联合辅助运营服务领域的优选级伙伴，充分证明了软通动力在该领域持续构建的能力倍受认可。

未来，软通动力将契合华为iDOP产品发展战略，持续构建并夯实能力，携手打造联合解决方案，共拓服务新机会。

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