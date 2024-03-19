软通动力联合华为发布ISDP化工设备数字化维护解决方案

北京2024年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月14 -15日，以"因聚而生 数智有为"为主题的"华为中国合作伙伴大会2024"在深圳隆重召开。作为本次大会钻石级（最高级）合作伙伴、华为ISDP（Integrated Service Delivery Platform，即集成服务交付平台）首批战略合作伙伴，软通动力受邀出席大会，与华为联合发布了ISDP化工设备数字化维护解决方案，并荣获华为"ICT服务伙伴"ISDP联合适配与运维服务认证。

化工行业是现代工业的基础材料产业之一，对国民经济各行各业的发展和人民生活水平的提高具有至关重要的作用。化工企业的安全生产、稳定运行至关重要，而设备的日常维护与定期检修则是实现这一目标的关键环节。当前，由于设备种类繁多、维护技能要求高，加之传统作业方式缺乏数字化运营支撑，化工企业往往面临维护变更、作业安全、检修效率等方面的诸多痛点。

软通动力携手华为深入化工行业作业实践，并充分发挥华为ISDP在AI和智能化方面的优势，结合其低码编排、智能调度领先算法、多方视频会商、移动智能穿戴无感数据采集等四大核心能力，精心打造了化工设备数字化维护解决方案。方案以华为技术底座和ISDP为基础，根据实际应用场景进行深度研发，为用户提供一站式的技术文档管控、生产管理、智能调度、人员评价以及设备、设施管理数字化支撑应用。



软通动力ISDP产品总监亓刚

软通动力ISDP产品总监亓刚在发布仪式现场系统阐述了ISDP化工设备数字化维护解决方案的功能与价值。依托该方案，检修技术员和质检人员可以便捷地通过移动端执行作业任务，确保任务质量的严格把控；技术专家和IT工程师可以通过PC端进行技术文档的维护、智能生产管理与调度的优化，完成设备设施的管理和人员评价；管理者则能通过智慧大屏全面掌握工作动态进展，实现数据驱动的决策制定。目前，该方案已在文档结构化编排、报表编排、审批管理、周期调度、作业任务、现场围栏打卡、设备台账管理、问题单管理等八大类主要应用中实现了化工设备检修作业的全面数字化。

自2022年软通动力与华为ISDP展开合作以来，双方取得了令人瞩目的合作成绩，同年，软通动力便通过了华为ISDP服务商认证，成为华为ISDP首批战略合作伙伴。去年的华为全联接大会上，软通动力联合华为重磅了发布面向铁路行业的旗舰解决方案——ISDP动车维检解决方案。除此之外，双方还共同成功交付了涵盖轨道、矿山、制造、医疗、养殖等多个行业的标杆项目，软通动力沉淀了一支ISDP领域专业的销售、售前，交付专家团队。本次大会上，软通动力荣获华为"ICT 服务伙伴"ISDP联合适配与运维服务认证。

"ICT服务伙伴"是指在企业ICT服务与软件领域，发挥自身的ICT技能和知识，基于华为的服务方案、软件平台与工具进行适配，与华为形成联合服务方案并联合交付的伙伴。本次凭借ISDP联合适配与运维服务荣膺ICT服务伙伴，充分证明了软通动力在ICT服务领域拥有备受客户认可的实力。

今年，软通动力与华为ISDP的合作进入2.0阶段，双方将携手全面推广复制已沉淀的优质方案，同时继续加深基于ISDP的合作共创，共同打造更多、更优质的联合解决方案，携手探索数字基础设施解决方案在更多行业的应用与落地。

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