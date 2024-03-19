SCIEX 2024 CACLP 焕新出发，让质谱改变每个人的生活

上海2024年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月16-17日，在第二十一届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会（CACLP）上，丹纳赫旗下运营公司SCIEX在丹纳赫展台成功举行"Citrine重新定义质谱检验，SCIEX新年焕新出发"新品上市发布会、"创升中国——SCIEX本土成果分享"活动。SCIEX中国战略市场部临床市场开发高级经理文艳担任活动主持。

Citrine重新定义质谱检验，SCIEX新年焕新出发

在16日举行的新品发布会上，实验医学研究院院长、大会主席王华梁教授发表致辞。王华梁教授代表大会对SCIEX给予高度肯定，他表示："很高兴看到很多临检实验室在用SCIEX质谱系统出具报告， SCIEX与产业界合作携手前行，期望SCIEX能继续为国内带来更丰富更高质量的的质谱产品和服务。"

SCIEX中国战略市场部总监江峥在现场介绍了SCIEX 50多年的质谱研发制造经验，她表示："SCIEX一直致力开发和推动色谱质谱技术应用于体外诊断，我们非常期待通过先进技术及方案与国内专家进行交流建立合作，加速生命科学研究成果向临床转化。"

SCIEX持续将先进的技术和产品方案带给国内的客户，从3200MD到备受行内认可的4500MD，而最新的则是2023年刚上市的Citrine系统。SCIEX坚持践行"让质谱改变每个人的生活"，携手更多的客户和同道能一起感受精准分析的力量！在2023年首次发起的SCIEX临床质谱开发者大会中涌现的诸多真实案例，是用户应用SCIEX质谱技术逐步改变临床检验的最佳实践。



SCIEX Citrine液质系统新品发布会现场

在新品发布会活动现场，三位SCIEX的客户代表带来了令人激动的临床检验成果分享。北京和合医学诊断技术股份有限公司研究院总监兼技术负责人贾永娟介绍了和合诊断学及近年来的成果，她表示："和合诊断致力于为全国各大医院提供第三方医学检验服务，尤其专注于质谱的临检服务。和合诊断的临床色谱/质谱检验技术平台拥有超200台质谱，SCIEX仪器占有较大的份额，而且用SCIEX仪器有丰富的产出和成果。"

百趣生物的CEO邓军亮介绍了百趣生物的发展历程和业务优势。2012年成立的百趣生物专注于创新质谱技术在生命科学与医学健康领域的应用，致力于成为质谱检测领域权威的代谢组学与蛋白质组学等多组学产品和服务的提供者。百趣充分运用自身多年的组学科研服务及药企服务等优势，创新的探索以质谱试剂CDMO为核心的医学服务模式。

中精普康（北京）医药科技有限公司的创始人戴旭东则分享了中精普康运用B-GPS AI+SurePathwayTM平台解决代谢组科研到临检LDT-IVD的瓶颈，其原创的PrecogColo Dx 早期CRC血检获得FDA突破性医疗器械认证。

随后，大会执行主席钱昆教授和各位嘉宾们一同正式启动了"2024年SCIEX临床质谱开发者大会"。SCIEX中国临床应用经理赵祥龙在现场介绍了Citrine液质系统的技术实力。



SCIEX临床质谱开发者大会启动仪式

在SCIEX合作伙伴发展营启动环节，SCIEX中国临床渠道经理刘文琴表示："在践行和助力健康中国2030中，SCIEX离不开合作伙伴的支持，我们希望通过SCIEX积累数年的临床质谱的应用，打造临床质谱精准检验新业态，让质谱改变每个人的生活。"

本次启动营活动由亿纳谱生命科技创始人钱昆教授、广州市达瑞生物技术有限公司营销中心总经理邹徳亮、威高国科质谱医疗科技（天津）有限公司总经理孙伟瑜、以及SCIEX中国技术总监郭立海博士共同见证，相信临床质谱会对中国的发展带来科技新质生产力。

创升中国——SCIEX本土成果分享

"创升中国——SCIEX本土成果分享"活动上，SCIEX中国应用技术总监郭立海博士致辞，他表示，"丹纳赫集团扎根中国多年，一直秉承立足中国，服务中国的理念，希望为国人带来高质量高水平的产品方案和服务。"

凯莱谱董事会秘书兼业务发展高级总监康洲阳博士介绍了凯莱谱的发展历程及与SCIEX公司的结缘的历程，并重点分享了凯莱谱生产的多款本土化质谱产品及试剂盒产品。

上海腾程科技负责MS-LabBox的产品及项目经理胡蒙蒙从解决质谱与医院LIS系统自动双向数据传输的功能为出发点，分享了SCIEX 的MS-LabBox的研发初衷，以及MS-LabBox为医院客户带来的信息化及效率提升等方面价值。

两场活动之外，SCIEX还在丹纳赫展台进行了三场技术讲座，分别是由SCIEX中国战略市场部生命科学研究市场开发经理方晶晶博士分享的"从科学研究到临床监测：生物标志物是如何被发现的"，SCIEX中国应用支持部的技术专家裴徐哲介绍"SCIEX临床质谱一体化解决方案"及"SCIEX新一代临床质谱创新方案进展"。

在2024年的初春伊始，SCIEX在本届CACLP上充分传递了2024年焕新出发的信心。SCIEX期待携手更多的行业专家及合作伙伴，一起迈出坚实的每一步，为临床质谱贡献更多的力量！让质谱服务每个人的健康生活！

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