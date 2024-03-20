星宇航空7月開航越南富國島！免簽證直飛「珍珠島」，每週飛五班時間、必玩景點一次看

下次出國想去越南富國島的人，不妨搭乘星宇航空度假去！宣布7月再開全新直飛航線，現在就把航班時間、必玩景點搶先筆記。 by Benny- 2024/03/20 更新 Photo／星宇航空 以高CP值深受許多遊客愛戴的越南，繼峴港、胡志明市之後，近期最夯的新興度假勝地，當屬「富國島」莫屬！看準這股熱潮，星宇航空STARLUX Airlines宣布7月開航直飛航線，4小時飛行時間即能抵達這片素有「珍珠島」之稱的絕美天堂。 星宇航空宣佈7月直飛富國島 星宇航空馬不停蹄開設新航點，先前已有胡志明市、河內、峴港三個越南直飛航點，4/2將開設台中往返峴港航線，7/1起再加入富國島，屆時會成為擁有越南最多航點的國籍航空，每週會有35架航班往返兩地。 在這之前，台灣直飛富國島有越捷航空、台灣虎航等航空公司選擇，星宇航空直飛富國島班次，將一週提供5班往返，出發時間都在下午及傍晚，飛行時間約4小時，抵達時間會是入夜時刻，免除旅客一大早出門伴隨的疲憊。 富國島（Phu Quoc）是越南最大島嶼，位於越南西南方，是目前台灣飛越南唯一免簽證的區域。最叫人著迷的，就是那潔白沙灘、清澈海水，有著「珍珠島」美譽。必去景點有「越南迪士尼」之稱的珍珠奇幻樂園、海星沙灘、珍珠野生動物園、富國大世界、擁有「最美夕陽景色」的日落沙灘、陽東夜市、「全球最長海上纜車」太陽世界跨海纜車、地中海小鎮、小龍王廟（舅舅廟）、香島自然公園等，另外還有許多五星級酒店設立，是近年超夯的度假勝地。 星宇航空 台北-富國島航班時刻表，每週一三四五日飛航 JX705航線：桃園 (TPE) — 富國島（PQC） 飛行起降時間為15:00-17:55