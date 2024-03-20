陳宗彥案彈劾不成立 監委王美玉：有點遺憾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者王揚宇台北20日電）前行政院發言人陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉接受業者不當招待，監委王美玉等人提案彈劾但不成立。王美玉今天受訪說，彈劾沒過她尊重，但有點遺憾。 王美玉等人提案彈劾陳宗彥，監察院13日公告，彈劾以2票成立、11票不成立，彈劾不成立確定。此外，王美玉19日指出，陳宗彥在民國102年間協助酒店業者關切申請案，監察院要求台南市政府檢討改進。另外，陳宗彥疑似接受8次酒店性招待部分，移由台南地檢署併案調查。 王美玉今天針對死刑犯王信福案召開記者會，籲請法務部研提非常上訴及再審，並在會中接受媒體訪問，對陳宗彥案作相關說明。 王美玉說，去年這案子被踢爆後，監察院立案調查，台南地檢署也很重視，因此重啟調查，但有人批評為何監察院調查一年多，是因為監察院調很多卷，而且監察院沒有檢方的強制處分權，而是調查權。 王美玉指出，監察院調卷時，台南地檢署不提供陳宗彥的監聽譯文，也不給行政簽結的公文，理由在於，這是認定陳宗彥是否犯貪污罪的卷證資料，屬於偵查範圍。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 王美玉說，大家關心「小芸有空嗎」的LINE對話內容，陳宗彥沒有否認也沒有承認，只說不記得、沒有辦法回答這麼久的事情。至於為何要提案彈劾陳宗彥，是因為陳宗彥關切變更工程的時間序與問「小芸有空嗎」的時間序密接。 媒體詢問，外界質疑監察院作出相關認定也有調查，卻不彈劾陳宗彥，王美玉說，不是不彈劾，只是彈劾不成立，且票數非常懸殊，因此她提出調查報告供社會大眾檢驗，也會移請台南地檢署，現在就等台南地檢署重啟調查。（編輯：黃國倫）1130320