多国国会议员联署谴责 香港政府通过《维护国家安全条例草案》

在香港立法会通过《基本法》第23条下的国家安全法例，75名多国国会议员及公众人物联署谴责香港政府，指港府公然违反《基本法》、《中英联合声明》和国际人权法。 在《基本法》第23条《维护国家安全条例草案》通过后，英国人权组织“香港监察”(Hong Kong Watch)发表联署声明，包括来自英国、欧盟、美国、加拿大、韩国及马来西亚的联署人，谴责香港政府。 联署人呼吁外国政府联合起来，反对这种“公然违反《香港基本法》、《中英联合声明》和国际人权法的行为”。 香港监察促请各国政府推行支援香港和海外港人的政策，点名追究相关官员的责任。 前港督指更多人会移民 香港监察赞助人、前港督彭定康（Chris Patten）表示，法案通过，是在香港人权与法治的棺材上钉下一根大钉，并进一步违反《中英联合声明》，“行为可耻”。 他说：“为什么要相信习近平的极权政权对任何事情的任何承诺呢？世界各国的政府和国会都会引以为戒，国际投资者亦然。同时，优秀而有才华的香港人到英国及其他地方寻求避风港并造福当地社区，会知道此乃正确决定。他们见证了真正的中国爱国者如何相信自由，并让子女过体面生活。” 美国国会参议员鲁比奥（Marco Rubio）指出，中国共产党不择手段地破坏香港自治与民主。 他说：“北京持续大肆侵犯香港人的基本自由，国际社会必须联合起来谴责这些行径，争取公义和问责。” “国际社会必须支持香港人” 香港监察赞助人、欧洲议会议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）指，对香港人的基本权利来说，“这是黑暗的一天”。 她说：“中国共产党伙同李家超及其他傀儡，一起破坏香港自治、自由和法治。他们现正冷血地试图使压迫变得合法。国际社会必须支持香港人，阐明这种种行径的后果，包括最终点名制裁李家超及所有其他负责中港官员。我们要把这化为教训，认清中共对全世界自由与民主构成的威胁。” 加拿大影子移民部长克米克（Tom Kmiec）就说，过于广泛且严苛的23条立法，标志着香港自由与自治受到侵蚀。 他说：“残暴的共产党违背了‘一国两制’的承诺，提醒世界：我们必须继续与香港人站在同一阵线，他们正对抗压迫势力，争取权利与民主。”