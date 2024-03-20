Samsung Medison 和 Bracco Imaging 在 ECR 2024 上借助全新诊断超声波技术协议探索新途径

该合作旨在提高超声造影剂的利用和图像分辨率，简化工作流程，强化用户和患者的临床效果。

米兰2024年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Samsung Medison（行政总裁 Yongkwan Kim 先生）和 Bracco Imaging（行政总裁 Fulvio Renoldi Bracco 博士）于 2 月 28 日至 3 月 3 日在奥地利维也纳举行的 2024 年欧洲放射学大会（以下简称 "ECR 2024"）上达成了一项谅解备忘录（以下简称 "MoU"），旨在共同开辟诊断超声设备和造影剂的新领域。



Samsung Medison 行政总裁 Yongkwan Kim 先生和 Bracco Imaging 行政总裁 Fulvio Renoldi Bracco 博士达成谅解备忘录协议

该 MoU 旨在通过整合全球领先的创新型优质超声诊断设备制造商之一 Samsung Medison 和全球创新领导者 Bracco Imaging 的技术和营销能力，在研发和市场探索方面实现协同效应。Bracco Imaging 通过包括精确诊断成像模式在内的综合产品组合，提供端到端产品和解决方案，是该领域的全球创新领导者。

两家公司正在考虑合作研究，开发用于诊断的高频和超分辨率成像协议。该协议还将致力于全球营销活动：着眼于医疗供应商教育，共同参与战略活动，并探索超声靶向造影剂增强药物递送技术与药物联合应用的可能性。

Samsung Medison 和 Bracco Imaging 将合作开展研究，以拓展超声造影剂的用途，同时提高不同环境和专业中的图像分辨率。这些工作旨在将设备功能转化为用户和患者的诊断和临床收益，包括工作流程。

Bracco Imaging 的定量诊断分析软件将与 Samsung Medison 的超声诊断设备集成，旨在增强图像报告并提高医务人员的便利性。

Samsung Medison 在 ECR 2024 上公布了其全新的超声诊断技术，包括可以实时检测乳房病变的全新人工智能（以下简称 "AI"）功能 Live BreastAssist ，以及实时神经追踪功能 NerveTrack 等。

Samsung Medison 行政总裁 Yongkwan Kim 表示："与 Bracco 的 MoU 协议和全球合作，将强化我们在超声诊断领域的能力，并为拓展未来的超声治疗领域创造机会。我们计划依托 Samsung Medison 的各种超声临床应用技术和 AI 解决方案，提高诊断准确性并扩大其适用范围。"

Bracco Imaging 行政总裁 Fulvio Renoldi Bracco 表示："与 Samsung Medison 合作，开启造影剂使用的新纪元，着实令人激动。我对这项协议为实际治疗应用带来的创新技术进步持乐观态度，这将使我们的患者受益。"

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关于 Samsung Medison Samsung Medison 是一家专门生产诊断成像设备的全球领先医疗器械公司。为人们的生活带来健康和福祉，致力于为全球各个医疗领域的医疗专业人员和患者创造新的未来是公司的使命。Samsung Medison 于 2011 年成为 Samsung Electronics 的子公司，旨在将世界上最好的 IT、图像处理、半导体和通信技术整合到医疗设备中。欲了解更多信息，请访问 https://www.samsungmedison.com/

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