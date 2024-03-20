复锐医疗科技公布2023年全年业绩

全年收益达359.3百万美元 直销收益创历史新高

香港2024年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 复锐医疗科技有限公司（英文"Sisram"；简称"公司"或"复锐医疗科技"，股份代号：1696.HK，连同其附属公司统称"集团"），今日公布截至2023年12月31日止年度（"报告期"）经审核综合全年业绩。复锐医疗科技是一家全球化的美丽健康集团，其独特的美丽健康生态系统提供多元化产品组合，打造以客户为中心的品牌，旗下业务包括：能量源医美设备、注射填充、美容及数字牙科和个人护理。

财务概览

收益为359.3百万美元，同比增加1.4%。

直销产生的收益占总收益78%，2022年同期则为66%。

毛利率由57.0%增长至61.1%。

经营活动所得现金流量净额为43.9百万美元，同比增加99.4%。

北美及亚太区的收益分别为156.9百万美元及109.7百万美元，较去年收益分别增加9.2%及11.8%。

末期股息

董事会议决就截至2023年12月31日止年度宣派末期股息每股股份0.158港元（含税）。

主要成就

持续研发创新，推进注册进度

三款能量源产品进入新市场：

– Soprano Titanium ：Alma旗舰脱毛设备平台，在获得FDA监管批准后进入北美市场。

– Opus：非侵入性射频设备，用于皮肤重塑和面部紧致，进入美国以外的国际市场。

– Alma Veil ：于北美推出，整合三种先进技术于单个手具，有效地针对各种常见的皮肤病及血管疾病。

– Soprano Titanium ：Alma旗舰脱毛设备平台，在获得FDA监管批准后进入北美市场。 – Opus：非侵入性射频设备，用于皮肤重塑和面部紧致，进入美国以外的国际市场。 – Alma Veil ：于北美推出，整合三种先进技术于单个手具，有效地针对各种常见的皮肤病及血管疾病。 积极推进注射填充产品注册进程及品类拓展：1）中国国家药监局已受理透明质酸复合体Profhilo ® 及长效肉毒素DAXXIFY ® 的注册申请；2）公司已与受FDA认证的加拿大注射填充产品生产商Prollenium ® 建立战略合作伙伴关系，扩展注射填充产品组合，协同能量源设备提供优质的定制化注射填充产品组合，增强治疗效果和持久性。

及长效肉毒素DAXXIFY 的注册申请；2）公司已与受FDA认证的加拿大注射填充产品生产商Prollenium 建立战略合作伙伴关系，扩展注射填充产品组合，协同能量源设备提供优质的定制化注射填充产品组合，增强治疗效果和持久性。 个人护理品牌LMNT推出二代新产品LMNT O2。

产品取得多项FDA及CE许可：

– 公司独立研发的脂肪组织微粒化新技术的VorFat系统,获美国食品及药物管理局（FDA）的许可批准。

– 就Soprano及Harmony产品系列取得两项额外FDA许可，并就Opus取得一项CE许可。

– 公司独立研发的脂肪组织微粒化新技术的VorFat系统,获美国食品及药物管理局（FDA）的许可批准。 – 就Soprano及Harmony产品系列取得两项额外FDA许可，并就Opus取得一项CE许可。 拓展临床研究，公司于报告期内已进行20项临床及临床前研究，重点涉及美容、皮肤科、整形外科及私密领域。

巩固市场领导地位，拓展直销业务渠道

巩固亚太区领导地位：完成对中国领先能量源设备分销商、Alma战略合作伙伴PhotonMed的收购，贯彻执行公司直面终端消费者的长期战略，并巩固其于亚太市场的领导地位及品牌知名度。

开拓新直销渠道：在日本及迪拜建立新的直销业务渠道，从能量源设备开始，为客户提供更多的产品及服务，并覆盖更多的机构和终端消费者。

深耕现有直销市场业务：加速已建立直销渠道业务拓展，实现营销快速转化并贡献收入，直销渠道收入贡献较去年同比增长19.6%。

焕新全球品牌，打造专业独特品牌形象

成功举办一系列Alma Academy活动，包括Alma Academy意大利和Alma Academy美国，汇聚了全球数千名医生、全球关键意见领袖（KOL）和商业合作伙伴。

于北美建立首家美丽健康体验中心，提供涵盖皮肤养护、美容和健康方面全面先进的医疗美容解决方案，打造B端客户了解公司品牌和产品的示范地，让医生能够亲身体验Alma旗舰设备，在专业临床支持的指导下获得实践经验。同时为C端消费者提供公司综合解决方案体验的最佳场所，将顾客至上的理念与公司战略目标相结合，进一步巩固公司品牌形象和市场地位。

展望未来

坚守直销战略，加速收益增长，实现长期可持续发展

自2016年公司明确直销战略以来，直销渠道收入占比从36%增加至78%。2023年的直销渠道贡献达281百万美元。这一阶段性成果不仅证明了直销战略的有效性，也彰显了公司在全球市场的竞争力。全球直销区域的版图已经初见雏形，在下一个阶段，在不断深入推进全球化业务扩张的同时，公司将持续落实及优化直销扩张的核心战略，加强直销市场的深耕与渗透，不断贴近终端消费者，秉持以客户为中心的理念，推动公司营收增长的长期可持续化发展。公司将重点聚焦和巩固战略市场（亚太地区和北美）的领导地位，持续投入，加强品牌宣传和市场推广，提升客户服务质量，以确保公司的领导地位得以巩固和扩大。公司也将寻求新的增长机会，拓展业务边界，以实现公司长期发展的战略目标。

聚焦前沿科技，丰富产品矩阵，提供卓越的美丽健康之旅

依托公司长期发展战略，公司将继续开发和应用前沿技术，加强能量源医美设备的创新研发。同时，丰富复锐医疗科技独特的美丽健康生态系统，战略性聚焦注射填充、皮肤护理和家用仪器等业务的发展，尤其为DAXXIFY®及Profhilo®在中国市场准入做好充分准备。另外，公司开启"以客户为中心"的战略升级，持续加强生态系统产品组合多元化，致力于将核心战略性市场打造为美丽健康生态系统业务协同发展的先驱市场，结合直面消费者的战略营销模式，提供高价值、高需求的先进产品组合，为求美者提供卓越的美丽健康新体验。

复锐医疗科技董事长兼执行董事刘毅先生表示："十年砥砺深耕，公司致力于业务多元化和生态化发展，从单一能量源医疗美容设备业务，拓展至注射填充、个人护理和美容及数字牙科等业务组合，打造全球化的美丽健康生态系统。我们将抓住全球经济增长区域性分化的机遇，聚焦"业态多元"和"直销扩张"的战略方针，持续推动业务多元协同发展，加强全球战略市场直销布局，强化全球美丽健康生态系统的建设，以匠心致初心，以初心致未来。"

复锐医疗科技及Alma首席执行官Lior Dayan先生表示："2023年对复锐医疗科技来说是一个重要转折点，为2024年的发展奠定了战略基础。报告期间，公司积极拓展全球市场业务覆盖，不断丰富公司独特的美丽健康生态系统，持续为客户输出高价值产品。2024年我们将继续聚焦诊疗关系的长期稳健发展，为客户提供卓越体验，推陈出新，不断强化品牌认知度，为我们在新市场的持续领先和增长打下坚实基础。"

关于复锐医疗科技

复锐医疗科技有限公司（股份代号：1696.HK）是一家全球化美丽健康集团，其独特的美丽健康生态系统提供多元化产品组合，打造以客户为中心的品牌，业务包括能量源医美设备、注射填充、美容及数字牙科、个人护理等。复锐医疗科技是中国领先的医疗健康产业集团复星医药的控股子公司，于2017年9月在中国香港上市。

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Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com