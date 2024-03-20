盈喜集团与德众星晖信息技术有限公司签署谅解备忘录，共同开发人工智能物流系统以促进物流交付的突破

中国深圳2024年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 盈喜集团（纳斯达克：ATXG），一家综合服务提供商，专注于服装制造、物流服务、物业管理和租赁，宣布与德众星晖信息技术有限公司（"德众星晖"）达成战略合作并签署谅解备忘录。德众星晖成立于2017年9月，一家位于杭州市西湖区的全国性知名高科技实体。

盈喜集团与德众星晖的合作核心是开发人工智能物流系统，旨在优化车辆调度、实时监控库存、实现智能分类和分级递送，并持续运行。通过自动化任务，该举措将显著降低劳动成本和减少错误，从而提高物流运营的效率和质量。总的来说，该系统的优化功能涵盖了物流的各个方面，为双方在各自的社区内实现物流交付方面带来了突破性的进展。

德众星晖通过旗下的奇麟鲜品平台，在软件技术和数字零售解决方案方面提供了专业知识和资源，在合作中扮演了关键角色。奇麟鲜品是一个致力于为生鲜、食品类企业和零售商家提供数字零售解决方案的平台。该平台每年在软件技术方面的投资高达500万美元，通过Software-as-a-Service (SAAS) 系统、大数据、人工智能应用、私域运营等技术不断探索，这不仅提升了其平台功能，也能助于优化人工智能物流系统。

盈喜集团则能够为德众星晖提供物流服务的专业经验和广泛覆盖的网络。盈喜集团在中国境内11个省份和3个直辖市提供物流服务，覆盖了超过86个城市，具备丰富的运输资源和物流管理经验。双方将整合这些资源和经验，共同推动人工智能物流系统的发展。

盈喜集团首席执行官洪志达先生表示："我们很荣幸能与德众星晖展开合作，共同利用专业知识，彻底改革物流行业并推动创新。我们将发挥集体优势和共同愿景，通过技术进步改造传统的物流实践。"

关于盈喜集团公司（纳斯达克股票代码：ATXG）

ATXG是一家专注于服装制造、物流服务、物业管理的综合服务提供商。其服装制造总部位于中国，业务包括向批发商销售服装。物流业务包括配送及快递服务，覆盖中国7个省、2个直辖市共79个城市。物业管理和分租业务为向服装市场的服装批发商和零售商提供相关服务。

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