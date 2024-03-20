金邦达宝嘉公布2023全年业绩

香港2024年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 金邦达宝嘉控股有限公司及其附属公司（以下合称"金邦达"、"集团"股份代码：03315.HK）今日公布截至二零二三年十二月三十一日止之全年业绩。

业绩稳健发展

本年度集团录得总收入人民币14.17亿元，同比下降7.4%，主要受中国市场有效需求不足等不利影响。凭借在安全支付领域的领先优势，集团成功拓展全球新兴市场，录得收入人民币3.199亿元，同比增长27.5%。其中，嵌入式软件及安全支付产品业务板块在全球新兴市场收入同比增长27.2%，至人民币2.967亿元。

集团及时根据市场需求的变化，战略性地调整产品结构，增加高附加值产品比重，同时持续优化供应链管理，年内录得毛利人民币4.201亿元，毛利率同比上升3.3个百分点至29.7%。得益于集团的战略推进和精细化管理，经营费用同比下降10.1%。此外，汇兑收益同比下降，本集团录得净利润人民币1.512亿元，同比下降6.1%。净利率稳定在10.7%，仍然保持稳健盈利能力。

集团保持稳定的派息政策，董事会建议派发2023年末期股息每股10港仙以及特别股息每股4港仙，若此建议获股东大会批准，末期股息为每股14港仙，全年派息比率达79%。

未来展望：以前沿科技催生新模式、新动能

近期，中国政府已启动推行改善银行卡受理环境、进一步完善包括银行卡在内的多层次、多元化支付服务体系等有利举措，中国人民银行、中国银联、网联清算公司等龙头机构已积极响应，中国支付行业有望迎来新变革与新机遇。

聚力发展UMV平台

结合行业数字化发展需求，集团创新研发的数字化平台——UMV, 运用人工智能、隐私计算、大数据分析技术以及前沿的算法模型，构建一站式、全流程数字化综合服务平台，重塑金融机构传统业务模式的价值链，实现安全支付产品一到千万级的随需定制业务模式，打造安全支付产业链的创新生态。

加强新业务领域布局，扩大核心竞争优势

集团响应"以绿色低碳科技自立自强"号召，通过环保卡、金属卡等环保材质支付产品与数字化发卡平台的结合，打造多元化安全支付环保零碳解决方案，助力全球金融机构构筑可持续发展竞争力。

把握中国持续推动数字人民币研发试点机遇，集团充分运用数字人民币产业联盟渠道资源，推动数字货币多形式、多场景、多应用建设。

持续推进安全认证技术的多领域拓展

集团的电信产品在数字货币及数字身份认证应用运营商侧已完成系统对接，并积极与多家运营商建立战略合作关系。集团将持续推进安全认证技术与解决方案向电信、交通、物联网、汽车通讯等多领域扩展，促进多领域融合应用。

开拓全球市场，提升国际竞争力

集团将积极参与全球性行业会议及展会等市场活动，进一步提升国际市场影响力。集团将密切关注各国家和地区的差异化支付需求，采取因地制宜的营销策略，积极开拓新兴市场，充分挖掘潜在客户，持续扩大全球业务版图。

展望未来，本集团将紧跟银行业数字化发展趋势，坚定不移推进数字化、平台化发展战略，以科技创新赋能核心业务发展，以前沿技术催生发展新模式、新动能。

关于金邦达（股票代码： 03315.HK）

金邦达成立于1993年，于2013年在香港联交所主板上市，作为领先的金融科技企业之一，金邦达凭借超过30年的成功经验与全球领先技术，以"让交易更安全、更便捷"为使命，为全球客户提供智能安全支付领域的嵌入式软件、安全支付产品和数字化设备，同时依托创新金融科技，为金融、政府、卫生、交通、零售等广泛领域客户提供数据处理服务、系统平台及其他整体解决方案。

官方网站：www.goldpac.com

微信公众号：金邦达

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