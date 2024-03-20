2024年第十四届中国医疗设备行业数据发布大会暨中国医疗产业发展论坛圆满举办

十四年坚守·再出发

北京2024年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年3月15日-3月17日（周五-周日），由《中国医疗设备》杂志社、北京智慧医疗技术创新联盟主办，中国研究型医院学会临床工程专业委员会、中国老年保健协会老年医学分会、中国技术市场协会医疗器械科技创新专业委员会、首都医科大学生物医学工程学院、清华海峡研究院联合主办，中国药品监督管理研究会医疗器械监管研究专业委员会、中华医学会影像技术分会、中国非公立医疗机构协会临床工程分会、中国初级卫生保健基金会公共卫生专业委员会提供学术及公益支持，好医工APP、绘途医疗联合承办的2024年第十四届中国医疗设备行业数据发布大会暨中国医疗产业发展论坛在北京成功举办，大会线上、线下同步进行，现场参会人数达1500+，线上观看总人数超300万人次。

本次大会以"医工结合·数据驱动·创新发展·引领健康"为主题，旨在引领我国医疗设备向智能化、数字化、创新化发展，聚焦医疗服务的核心问题，搭建医、企、校合作平台，提升医疗服务质量，促进我国医疗设备行业的可持续健康发展。

大会涵盖1个主论坛，1个学术论坛，17个分论坛，深度聚焦单类产品线和行业热点内容，行业瞩目、大咖云集。同时，大会邀请参与调研活动的政府部门、医院院长、临床专家、医工专家、护理专家、评标专家等300余位业内专家，100多家国内外知名医疗器械企业共同见证。

大会致辞环节邀请中华医学会医学工程学分会前任主任委员李斌进行主持。中华医学会医学工程学分会主任委员钱英、《中国医疗设备》杂志社社长金东为本次大会开幕致辞。

2023年度的调研活动覆盖全国32个省份的18850余名中国医疗设备行业研究员，数据采集覆盖2858家医疗机构，最终有4107人填写，回收13928份问卷。二级及以上医院覆盖数量2202家，覆盖率达15.59%。调研将医院在用的24类主流医疗设备总体归纳为数字诊疗装备、急救与生命支持类设备、腔镜类设备、手术室设备、实验室设备五大类，并围绕市场保有率、培训体系、净推荐值、意向复购率、售后服务综合满意度五项重要指标展开考核，同时更加突出医疗设备企业综合品牌服务能力。从而帮助医院客观、全面地了解医院在用设备的真实使用情况，了解各个医疗设备厂家的真实服务情况，引导医疗设备厂商规范服务行为、提高服务质量，共同推动行业的进步和创新。

大会主论坛宣读了2023年度中国医疗设备行业数据调研结果，并颁发2023年度中国医疗设备"卓越金人奖"。中国医疗设备"金人奖"、中国医疗设备"银人奖"、中国医疗设备"产品线第一名"、中国医疗设备"民族品牌金奖"、中国医疗产业"社会责任奖"、中国医疗设备"2023年度人物奖"等奖项在各分论坛进行颁发，一大批优秀企业和个人获得表彰。

《中国医疗设备》杂志社社长金东解读了国家药品监督管理局重点课题 ——《中国医疗器械关键核心技术和关键零配件现状调研》，发布了《中国医疗器械行业数据报告》（2024）。

中国政法大学副教授廖藏宜针围绕DRG/DIP付费对医疗创新的影响及其适应策略进行了医保政策的解读与应用。

大会主论坛进行了第十五届"中国好医工"中国优秀临床工程师/团队评选、第十届中国医疗产业创新大赛交接仪式，并于分论坛为荣获2023年第十四届"中国好医工"—— 中国优秀临床工程师/团队评选、2023年第九届中国医疗产业创新大赛获奖的团队及个人举办颁奖盛典。

1 个主论坛，1 个学术论坛，17 个分论坛

大会开设以"中国制造新技术发展探讨"、"医疗设备精细化管理"、"数字化时代下医院智慧管理"、"中国医疗产业生态发展"、"医保政策解读与应用"、"数字一体化复合手术室建设"、"科技论文写作培训"、"后集采带量时代，医疗企业发展战略研讨"等为主题的分论坛，围绕行业热点内容与前沿技术，分享行业智慧，搭建行业创新发展的巅峰平台，精彩纷呈。

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