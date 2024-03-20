一场新质展会和跨境电商的双向奔赴 — 第四届中国跨境电商交易会圆满闭幕

福州2024年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月20日，第四届中国跨境电商交易会（以下简称"中国跨交会"）在福州海峡国际会展中心落下帷幕。三天时间里，来自世界各地的跨境电商人不约而同汇聚榕城，再现一场盛大的跨境电商嘉年华。

五"新"闪耀 "新新"向榕

一年之计在于春，中国跨交会每年率先为全国同类展会打样造势，为全国的跨境电商行业造话题造热度。

起于福州，布局全球。国际化是本届展会的最大特色。印尼成为本届展会首次设立的主宾国，印尼驻华大使等一行专程莅临展会。除了来自全球多个国家的跨境电商平台纷纷亮相之外，本届展会与国际知名媒体机构新闻稿网 – Xinwengao.com、全球领先的专业服务机构德勤加盟合作，进行展会国际传播，评选颁发"2024中国跨境电商服务企业十强"，发布解读《2024中国跨境电商企业出海发展蓝皮书》，多维度提升中国跨交会的专业影响力。展会期间到会的海外采购商分别来自印尼、马来西亚、菲律宾、越南、西班牙、澳大利亚、俄罗斯、美国、墨西哥、加蓬等国。海外直播平台TikTok，视频平台YouTube，社交软件Facebook、Instagram、推特，搜索引擎Google、bing等网络渠道纷纷高密度出现"第四届中国跨境电商交易会"的搜索和话题，海外线上媒体火"出圈"；展前，东南亚多位头部网红主动在当地推介点赞本届中国跨交会，展前声量首次出现在海外。继格鲁吉亚主播Ellen、TikTok当红主播Roger等国际网红亮相上届展会后，在本届展会现场，来自印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国的数十位头部网红联合出席，通过真人直播带货的现场场景打造，不仅引来高人气的观摩洽谈，而且为展会成功获取亿级海外流量。

起于展会，布局全链。诞生于疫情的中国跨交会围绕"创"字诀，年年有创新，届届有亮点。本届中国跨交会率先提出打造"中国跨境电商节"的升级思路，围绕行业，通过一系列丰富具象的内容设计组合，在业界呈现出一场节日盛宴。紧抓行业风口，首设TikTok Shop生态专区，第一时间满足行业供需；瞄准东盟"新市场"，以"两国双园"为抓手，设立印尼主宾国展区；设立出海选品专区，帮助中国企业在"五国七城"拓宽选品"新视野"；设立跨境趋势爆品预言区、跨境内卷区、跨境躺平区，衍生选品之外的展会增值服务；继续举办上届大受追捧的"跨境门诊"活动，探索行业"大手拉小手"的共同致富互助模式；举办跨境之夜主题交友活动，在展会期间额外提供场外交流充电的续航地。再版更新《出口跨境电商186问》专刊，为行业公益奉献入门级知识；专属吉祥物"福榕融"线上线下继续燃爆，成为中国跨交会的差异化标签；举办多场主论坛分论坛直播、不同主题的走播云逛展、海外网红直播等方式，邀请行业网红到会直播，为无法莅临的行业观众提供在线参会选项……

初心不改 繁荣生态

在展会现场，中国跨交会负责人阮卫星在接受媒体采访时表示，供货商企业占比80%是中国跨交会坚守的指标红线，也是中国跨交会区别于其他展会的特色亮点。中国跨交会坚持"创办以供应商为参展主体的跨境电商全生态链展会"的初心不变，坚持"以市场发展为导向，以交易为重"的策略不变，这些一以贯之的做法得到了越来越多的认可。

在展会配套的2024跨境电商综试区闭门交流座谈会上，福建荟源文化发展集团董事长陈丹锋向到会的全国跨境电商综试区代表介绍，中国跨交会贯彻落实商务部的"跨境电商+产业带"发展部署，自2021年起陆续带领跨境电商采购商走进全国近百个外贸产业带，累计组织5000多家供货商企业和传统外贸企业加入跨境电商赛道；自2023年起坚持配套综试区经验交流专场会，在机制建立、政策落实、标准制定等方面积极为综试区搭建学习分享平台。

在2024全国跨境电商行业协会交流创新活动中，东道主福建省电子商务促进会副会长、福建米多多网络科技有限公司总经理邓海向全国行业协会代表发出共建倡议，邀请大家携手在中国跨交会这个开放和机制灵活的平台上共同"唱戏"，充分发挥协会的桥梁纽带作用，连接相关各方，服务产业，繁荣生态，共同做大跨境电商"蛋糕"。

成效显著 再创新高

本届展会规模50000平方米，共吸引了全球30多个主要跨境电商平台、80多个出口型产业带110多个城市的近1600家参展商参展，其中逾七成展商来自东道省以外的全国26个省市自治区，进一步凸显了展会的全国辐射力和影响力。

种种数据表明，中国跨交会UFI认证的成色不减，国家级国际性专业展会的品牌形象深入行业。展会期间，来自全球和全国的到会专业客商8.5万人。据不完全统计，本届展会累计意向成交金额约50亿美元。客商数量和质量双双再创历史新高！采购商与展位比例再超20:1，连续四年达到国际优质专业展标准。

高质量的展会带来了高质量的成效。浙江思风工艺品、湖州鲸灵服饰、福建省竹里空间家居、台州市美昌眼镜、深圳市康豪科技、泉州市瀚元数码设备、湖北陈贵顺富纺织服装等企业纷纷向组委会反馈此行收获满满。阿里国际站闽汕大区总经理王葛峰表示，通过本届中国跨交会，阿里国际站快速且直接向大量到访企业传递平台新政策，赋能他们在2024年的海外之路。作为全球领先的金融科技企业，中国跨交会的"老朋友"空中云汇Airwallex此行为跨境电商带来了"助力中国出海企业从0到1到100"的全球支付和金融服务方案，获得极大关注。根据展会组委会反馈，本届展会的现场续约企业数超过上届。

第四届中国跨交会上，"新市场""新渠道""新视野""新体验"新布局"，五"新"闪耀，五"新"合力，共举中国跨交会再上新台阶。前路漫漫，新质生产力正成为跨境电商的新对标。共展来年，共话趋势，在高质量的追求中，新质展会成为共同期待，第五届中国跨交会筹备和规划已在路上。

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