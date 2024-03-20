江波龙与西部数据拓展业务合作，共同助力大中华区手机存储市场

深圳2024年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着人工智能技术的持续突飞猛进，对先进存储解决方案的需求也在急剧攀升。特别是AI大模型在边缘设备和移动设备领域的逐步应用，对高可靠、高性能存储的需求将大幅增长。为了满足不断增长的需求，江波龙于今日在CFMS2024上宣布与西部数据加强合作关系，积极探索并共同支持下一代基于人工智能的移动终端存储和应用的市场机遇。

在双方长期合作的基础上，江波龙和西部数据将进一步深化业务合作，为大中华地区（包括中国大陆、港澳台地区）的手机市场提供市场领先的定制化嵌入式存储解决方案。

江波龙将在其面向手机市场的存储产品中使用西部数据的创新闪存，而西部数据亦将提供全方位和高效的技术与工程支持，帮助江波龙在大中华地区提供先进的移动终端存储解决方案。通过双方的紧密合作，江波龙将能够更有效地利用西部数据的闪存技术优势，进而提升其在移动终端存储市场的产品竞争力，确保双方始终立足于嵌入式存储解决方案的创新前沿。

江波龙董事长、总经理蔡华波表示：”AI在手机领域的应用正展现出广阔的前景和巨大的潜力。为了在手机市场取得更进一步的突破，公司与西部数据共同加强了嵌入式存储的资源合作，结合江波龙自主研发的主控技术、固件算法以及自有的先进封装测试能力，我们将能够显著提升手机存储的性能，从而推动智能手机生成式AI功能的快速普及。”

西部数据执行副总裁兼闪存业务总经理Rob Soderbery表示：”我们高度重视与江波龙的业务合作关系，并很高兴宣布延续我们的长期合作关系。此次合作充分整合了我们尖端的NAND技术，助力江波龙设计和推出专为大中华移动终端市场量身打造的产品。这一战略举措不仅加强了我们现有的合作关系，也进一步提升了我们在NAND闪存行业的领导地位，展现了其灵活性和市场策略。通过结合双方优势，我们向前迈出了战略性的一步，以更好地满足由人工智能驱动的先进移动终端存储解决方案日益增长的需求。”

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