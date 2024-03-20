LeddarTech 与 Renesas 达成许可协议

魁北克市2024年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — LeddarTech Holdings Inc.（"LeddarTech"）（纳斯达克股票代码：LDTC）是一家汽车软件公司，能为高级驾驶辅助系统 (ADAS)、自动驾驶 (AD) 和停车应用提供已获专利的、基于人工智能的颠覆性低级传感器融合和感知软件技术 LeddarVision 。该公司欣喜宣布，其已与 Renesas Electronics America Inc. 签订了长期许可协议，将 LCA2 和 LCA3 可编程芯片系统 (SoC) 产品系列进行商业化推向市场。

LeddarTech 与 Renesas（前身为 IDT）联合开发了 LCA2 和 LCA3 可编程 SoC 产品。LeddarTech 拥有独特的 LiDAR 软件和基于人工智能的低级融合和感知技术，这些是其向汽车原始设备制造商和 1-2 级供应商提供高级驾驶辅助系统和自动驾驶的基础。与 Renesas 签订这一协议是 LeddarTech 向纯汽车软件公司战略过渡的里程碑之一。该公司依托 LeddarVision AI 的低级融合和感知软件，为高级驾驶辅助系统和自动驾驶提供关键支持。在这次转型过程中，LeddarTech 正在与战略合作伙伴及客户合作，希望将其固态 LiDAR 产品和技术转变为许可模式，而与 Renesas 的合作是当前建立的最重要的许可之一。

LeddarTech 总裁兼行政总裁 Frantz Saintellemy 表示："我很高兴与 Renesas 达成这项许可协议。Renesas 多年来始终是 LeddarTech 的重要战略合作伙伴，该协议将借助我们在开发这些产品方面的联合投资，极大造福我们公司和 LiDAR 市场。通过这一许可协议，Renesas 将充分发挥其全球销售团队和客户群的优势。在未来数年内，LeddarTech 将最大限度地提高我们基础固态 LiDAR 技术资产的价值。" Saintellemy 先生总结道。

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