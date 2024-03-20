2024中国（杭州）户外露营生活展创意开幕

助推杭州建设我国户外产业品质高地

杭州2024年3月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年3月22日上午，CLE2024中国（杭州）户外露营生活展（"CLE 2024杭州展"）在杭州国际博览中心以一场简洁但创意十足的户外时尚秀拉开帷幕。从3月22日至24日，有超过200个展商超300个品牌共同参与，主办方还组织了10个主题超80场重量级活动在现场9大空间轮番上演，全面展示我国户外产业整体的发展动态。

自2023年开始，每年春季的CLE杭州展已经成为我国户外产业重要的行业活动。从组委会日前发布的展会数据看，在3天的展会上，全体展商将与行业从业者、爱好者、相关的主管部门、各大互联网平台一同，全面阐释我国户外运动产业在装备制造、平台销售趋势、达人选货带货方向的各种行业信息，分享营地与户外活动的组织运营经验，开展国际交流，充分体验户外餐饮、户外出行最新装备，感受完整充分的户外文化。

本届CLE 2024杭州展以"连接户外生活"为主题，以户外产业电商化、跨境交易与国际化为重点方向，为我国户外产业的可持续发展提供了新的行业思路。据不完全统计，报名来到CLE 2024杭州展现场的各互联网平台的达人、主播已达近千人，整体粉丝覆盖人数超过1.5亿，约占我国户外人群的1/3。同时，还有来自俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、新加坡、马来西亚、加拿大、日本、澳大利亚和中东等十多个国家的展商和营地主到访展会现场。

着力弘扬和推广户外文化，是CLE 2024 杭州展另一大特色。我国首部介绍户外露营行业150年发展历程的通识性图书《露营小史》在本届CLE 2024杭州展进行了首发，创作者与出版机构中国美术学院出版社在现场为观众进行了签售活动。同时，展会上还联合多个展商共同创设了"CLE露营博物馆"，给行业观众和爱好者提供了了解户外露营历史发展的空间。

浙江作为我国制造业高地，也是户外露营产业的聚集区。在本届CLE 2024杭州展的现场，观众们还可以看到来自"中国冲锋衣之都"三门以及多个产业带的产品展示。

自2020年以来，杭州已经成为我国精致露营和户外休闲生活的标杆，城市周边聚集了多个代表性营地。本届CLE 2024杭州展在三天时间内，汇聚了来自全国各地和全球的行业从业者，共同聚焦我国户外产业的现状与挑战，用中国的视角与方式，提出解决思路与方案，将会进一步助推杭州建设成为我国户外产业的品质高地。

附：CLE 2024杭州展情况综述

CLE 2024 杭州展现场活动安排

时间：2024年3月22-24日

地点：杭州国际博览中心3F

一、展会布局



CLE2024展商展位分布图

二、展会9大活动空间

为了全方位呈现户外露营生活方式，创造更好的行业交流、对接的现场环境，「CLE 2024 杭州展」会场内设立了9大活动空间，分别是：

"种出好生意"户外论坛区 "城市户外"野餐咖酒Chill时刻 "乐学山野"美学自然教育 "户外搭子"生活方式社群 户外生活样板间"旷野家" 户外露营出海生态区 CLE&小红书 博主嘉宾对洽区 带货博主选品区 CLE户外露营博物馆

三、参展品牌汇总



CLE2024参展商品牌一览

四、CLE 2024杭州展活动排期总表



CLE2024逛展攻略

五、"种出好生意"户外论坛区内容

01山野有声•音乐现场

02「自然开场」户外时尚大秀

联合KOL、带货主播、品牌展商共同发起户外时尚大秀，开启 2024CLE 序章

03看转150年露营史——《露营小史》新书发布会

国内首部系统介绍150年露营发展历史的图书《露营小史》发布活动、野森领土户外生活方式的推动者和践行者推荐

04中国户外品牌电商运营解密——国内电商平台分享

「抖音」抖音电商户外露营2024趋势发布

董韵璐Doris Dong – 抖音电商品牌组露营行业商运负责人

「小红书」《迎风乘势 万物生长》小红书运动户外灵感营销分享

明玦 – 小红书商业潮流服饰行业运动户外整合营销专家

「天猫」2024天猫露营趋势分享

惜生 – 天猫露营负责人

「快手」新商家 新经营 新增长

于艾琳 – 快手「磁力金牛官方助手」运营负责人、「金牛课堂」运营负责人

「得物」得物户外运动增长趋势

木一 – 得物户外品类运营专家

05 CLE户外品牌推介专场

「户外电源与户外用电生态」

冷小威 – 深圳市移族创新科技有限公司总经理

「出海正当时-避开内卷走出去的赢家思维」

李华霖 – WebTVAsia葡萄子传媒大中华区CEO

「三门县冲锋衣服装名城推介」

郦璐佳 – 三门县投资促进中心副主任

「助力户外用品出海，如何从源头节省物流成本？」

汪乐天 – 西邮物流华东分公司总经理

「加拿大户外生活方式」

Grace – 加拿大司麦派克有限公司创始人

「加拿大健康机能食品SunDrench品牌分享会」

上哆力（杭州）国际食品科技有限公司

「SP1KE适必客户外防护新科技发布」

加拿大适必客SP1KE公司

「黑鹿的下一个十五年」

叶啸 – 黑鹿品牌主理人

「步履不停：火枫研发之路」

秦余 – 火枫品牌研发负责人

「"秘境怒江 户外天堂"怒江州户外运动产业项目推介」

张雪莲 – 怒江州教育体育局副局长

「掷准飞盘运动项目推介」

安晨冉 – 翼鲲飞盘创始合伙人/翼鲲飞盘总经理

「星空领航员：火星营地的天文航天探秘之旅」

姜峰 – 火星营地联合创始人 营地总监 、冷湖天文总经理

「打开心飞，自然有回应」

韦晓亮 – 我飞户外COO

「锅圈品牌分享」

锅圈食汇

「原宿自营工厂品牌分享」

原宿

「户外健康生活还能吃点什么？看露营场景如何与"食"俱进」

Amanda – ELMJOY榆之愉品牌发起人

「沃尔夫品牌故事」

马昊哲 – 沃尔夫创始人CEO

06户外风吹全球——跨境出海有新招，九大平台面对面

「亚马逊全球开店」亚马逊户外运动全品类深度解析

Sunny Zhou – 亚马逊大客户拓展及运营管理高级经理

「eBay」e路同行，万事俱Bay-eBay2024平台介绍及户外品类分享

张昊源 – eBay大中华区商务拓展经理

「TikTok Shop」全托管模式介绍及运动户外类目推介

陈永阔 – TikTok Shop跨境电商运动户外招商经理

「沃尔玛」户外在"沃"，出海正当时

Weiwei Chen – 沃尔玛全球电商战略渠道拓展顾问

「Coupang」携手Coupang，掘金"运动户外"新商机

May Gao – Coupang华东地区招商负责人

「Lazada」全托管模式介绍及运动户外类目推介

戴桂生 – Lazada全托管运动户外类目招商经理

「美客多」户外出海 掘金拉美

Max – 美客多中国华东区商务及区域拓展经理

「Shopee」成就户外露营品类在东南亚的每一种可能

Elaine（庞伊玥）- Shopee招商及孵化经理

「日本乐天」户外出海日本，选跨境电商宝藏平台日本乐天

吴菲斐 – 日本乐天集团深圳分公司招商经理

07 2024锅圈食汇春季露营发布会

锅圈露营生活一站式解决方案推介、锅圈新品首次发布、锅圈露营店招商政策、百场露营计划合作签约等环节

08不如见一面——文广体旅全融合交流会

户外生活的多样化呈现的分享、中国之路-浙江站介绍、2024协会自驾市场运营与政府合作签约仪式、地方自驾与露营目的地的推介等环节

09营地产品与内容革新—— 露营地打造逻辑

「国际户外新兴市场」青少年营地与度假营地结合的国际经验

Valery Kostin – ICF国际营地协会前主席

Valerii Dolgikh – 俄罗斯营地协会主席

Abdumukhtorov Anvar Akramovich – 乌兹别克斯坦休闲康复部主任

Bymba Chultem – 蒙古国营地协会主席

段典典 – ICE营地研究院秘书长

「乡村振兴案例」户外露营如何赋能乡村振兴

鲍鑫 – 小杭坑营地主理人

「营地规划设计」营地规划设计的核心要素

代铮 – 早安野宿创始人

「营地多元化案例」露营新时代，营地多元化发展模型

井凉 – 营地会创始人

「连锁营地案例」嗨King营地，连锁化发展

崔连波 – 嗨King连锁营地创始人

「综合营地运营案例」营地产品的构建

唐伟 – 牛路野营&牛路户外教育创始人、香港理工大学旅游酒店管理博士、中国登山协会青少年户外教育导师师资

从寻找中国最美营地看露营及户外运动趋势

赵径文 – 露营季创始人

消费降级时代，如何规划有竞争力的露营地？

明丽 – 上海柯木设计总经理

10连接户外生活—— 生活方式的革新

「跨境户外」澳洲露营方式分享

TIM CUTLER – AOA

「户外研学」户外研学场景与内容（Camping in Trent）

Kelly – 特伦特大学中国区招生负责人

「户外出行」Vala 或许自由更胜一筹

方可 – Vala联合创始人

「户外攀登」走进无人之境，南极探险与保护

孙斌 – 国家级登山运动健将 巅峰户外运动学校创始人

「户外穿搭」新的穿搭风潮，能带来多少颜

毕怡然 – UPPERVOID二普纬度创始人

六、其他配套活动

（一）互动打卡活动

"CLE 2024 杭州展"联合小红书、抖音平台，同期组织了多项互动与打卡活动。

（二）现场户外活动体验与教学

"CLE 2024 杭州展"联合10余家户外运动、户外教育、户外体验的机构，在现场有近20场户外活动与社群活动向观众开放体验。

（三）宠物友好

"CLE 2024 杭州展"延续了宠物友好的政策。所有符合杭州市宠物管理政策的各种宠物，都可以提前报备后进入场馆。"CLE 2024 杭州展"组委会还设置了专门的宠物友好区，服务观众的宠物寄存等。

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