数十名印度人陷入俄罗斯就业骗局被迫至俄乌前线作战

俄乌战争爆发已逾两年，由于战事消耗大量兵力，除了在本国征集士兵外，俄罗斯也积极招募外籍人士参与作战。然而，一些外界人士，包括几十名印度人，却因为“工作机会”被诱骗到俄罗斯之后，被送上战场。 拉贾·贝古姆（Raja Begum）的儿子阿扎德·优素福·库马尔（Azad Yousuf Kumar）就是其中一例。当60岁的贝古姆听说一名印度人在乌克兰死亡时，她倒了下去，因为她确信那是她失踪的儿子。 贝古姆说：“我无法停止去想我儿子发来的最后一条信息。”31岁的库马尔自今年1月离开位于印控克什米尔的家乡前往莫斯科几星期后，贝古姆就再也没收到他的消息。 印度联邦调查人员表示，一个大型的人口贩运网欺骗了至少35名男子，这些人原以为只会在俄罗斯军队中担任“帮手”，没想到被送上战场。此案加剧了人们对于网络诈骗针对印度绝望求职者的担忧。 印度的城市失业率近年来有所下降，目前为6.6%，但农村失业率和临时工比例高仍然是一个问题，尤其是在年轻人中，这种情况促使许多人到国外寻求收入更高的机会。 网络安全专家表示，印度庞大的人口和严峻的就业市场为非法贩运集团提供了沃土，这些集团经常利用社交媒体招募人才，和利用求职者的绝望情绪。 位于英国曼彻斯特的泰晤士信息技术公司（Thames Infotech）创始人、网络安全专家谢赫·阿西夫（Sheikh Asif）表示：“（贩运集团）经常给受害者制造一种紧迫感或绝望感，使他们更有可能迅速采取行动，而不需要进行批判性思考。” 贝古姆的儿子库马尔曾是一名管井挖掘工，他的哥哥萨贾德·库马尔（Sajad Kumar）说，当时他正在网上寻找工作，偶然发现油管（YouTube）上的一个帖子，承诺在俄罗斯获得工作和永久居留权。 据印度中央调查局称，还有一些人获得了“可疑的私立大学”的入学机会，并提供“免费折扣的签证延期”以吸引他们。 库马尔的哥哥萨贾德说，为了所谓的就业前景，库马尔支付了30万卢比（3620美元）。库马尔去年12月前往莫斯科时，留下了妻子以及还是婴儿的儿子。 萨贾德告诉汤森路透基金会（Thomson Reuters Foundation），当库马尔到达俄罗斯首都时，他的护照和手机被没收，被迫签署了一份为期一年的合同，要与俄罗斯军队在乌克兰并肩作战。 萨贾德说：“在为期15天的训练中，一颗子弹击中了他的腿。”1月11日，库马尔在最后一条信息中恳求家人“带我离开这个危险的地方”。库马尔在WhatsApp语音信息中说道：“保护我免受死亡，请带我离开这里。”