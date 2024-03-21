旅天下3大動能加持 今年營運再拚新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北21日電）雄獅旗下旅天下去年營運創高，總經理李嘉寅觀察，今年旅遊需求續強，旅天下在今年加盟業者家數成長至80家、擴大包機、布局紐澳出入境旅遊市場，共3大動能加持下，估今年營收將大幅成長，營收獲利續創新高。 受惠疫後旅遊需求爆發，旅行社去年度業績強勁反彈，旅天下2023年營收新台幣28.2億元，年增1247%，比疫前的2019年成長近14%，每股純益8.65元，營收、獲利均創歷史新高。 展望今年，李嘉寅今天與媒體交流受訪表示，歷經去年解封後的旅遊榮景後，今年市場回歸常態化，但不認為這意味著旅遊需求退燒，旅遊需求已成剛性需求，看好產業會續強，加上旅天下加盟業者家數快速增加，今年將從56家成長至80家，預估將帶動營收大幅成長，營收與獲利都力拚續創新高。 旅天下今年前2月營收6.54億元，年增147%，李嘉寅說明，去年上半年機位供應尚不足，今年明顯充足許多，對比同期會有較高的成長表現，預估下半年因為基期墊高，營收年增表現雖然下降，仍看好整體營收大幅成長。 但他也坦言，今年旅行社的成本還是持續增加，旅天下擴大包機，機位、遊覽車、酒店等成本增加大概20%左右；是否帶動團費成長20%，他表示，未必會直接反映在售價上，若部分產品供給大於需求，也是有促銷的狀況出現。 旅天下的經營模式是採取「螞蟻雄兵」策略，結合中小型旅行社和各旅行社多元化產品雙軸發展加盟平台，今年將持續規模化，並對加盟店汰弱留強，目前旅天下共有56家加盟旅行社，今年會達到80家，產品加盟商也達到66家，預計2025年產品、門市加盟都會拓展到100家， 此外，李嘉寅表示，雖然兩岸觀光再度回歸原點，他認為對旅天下的影響幾乎是零，過去中國團占旅天下的比例大約是10%，這部分的旅遊需求還是會外溢到其他國家，並不認為會影響今年旅遊展望。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 除了outbound（出境）市場，旅天下也放眼inbound（入境）市場，李嘉寅表示，海外布局方面，旅天下將聯手紐澳當地業者「鴻大旅行社」，在澳洲布里斯本、紐西蘭奧克蘭分別成立合資公司，目前正在籌備當中，第一階段會經營台灣旅客去澳洲的市場，第二階段期許會把紐澳客帶來台灣，未來也會在包括韓國、日本等國持續尋找合作對象，經營出入境旅遊團的雙邊市場。 整體而言，李嘉寅表示，今年營運動能續強，有3大動能，第一，增加雙軸加盟平台的深度與廣度，第二，拓展國際化策略，第三，強化產品，擴大包機，除獨包台灣虎航直飛日本函館外，花卷航線新增串飛仙台，東南亞則與韓國線加強布局南台灣出發航線，長程線與更多航空公司配合，取得更具優勢的元件價格。（編輯：張均懋）1130321