海地幫派襲高檔社區15死 槍聲頻傳路邊見遺體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社太子港20日綜合外電報導）海地局勢持續惡化，黑幫襲擊首都太子港（Port-au-Prince）近郊貝松市（Petion-Ville）高檔社區，地方媒體報導，猛烈槍響和街道上可見遺體的駭人場景，嚇得居民不敢外出。 路透社報導，「新聞人報」（Le Nouvelliste）報導稱，多家高檔飯店和十多座大使館所在的這處郊區遭遇攻擊，造成至少15人喪命，還說武裝分子在貝松市東部發動攻勢。 海地黑幫首領謝里齊耶（Jimmy "Barbeque" Cherizier）上週威脅貝松市附近多家酒店，揚言要對那些窩藏保守派政客的飯店老闆不利。 在勢力日益強大的幫派威脅下，海地總理亨利（Ariel Henry）上週同意請辭，但街頭暴力事件仍持續上演。根據加勒比海國家領導人和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等政要在牙買加會談敲定的協議，亨利將把權力移交給一個新的過渡委員會，這個委員會將任命一位臨時領導人，之後將舉行選舉。 美國國務院官員上週伊始表示，預計將在幾天內敲定過渡委員會成員名單，但部分派別駁回這項計畫或無法團結一致，而那些被排除在外的派系則抨擊此舉為他們眼中貪腐的團體成員提供權力。 與此同時，鄰國相繼強化邊境安全，各大使館也持續撤離外國公民。多明尼加共和國昨天表示已撤離近300人，其中包括歐洲聯盟（EU）、世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（International Monetary Fund）的人員。隨著機場關閉，華府正出動直升機撤離美國公民。 美國陸軍上將李察遜（Laura Richardson）昨天表示，倘若美國政府決定更積極參與一項計劃中的國際安全任務，美軍部隊已「做好準備」，不過目前還沒有這類部署計畫。 海地政府2022年要求成立一支多國安全部隊來協助平亂，但相關行動目前仍懸而未決。 海地民運團體昨天在信件中指責政府缺乏透明度，還說在首都因幫派暴力陷入癱瘓時發生政變，但未詳細說明。