單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）說客在美國國會山莊如蟻群，律師在華府更如滿地野草，但兼具這2種身分的台灣人，可能只有一個。陳虹宇單槍匹馬奔走於參眾議員辦公室、為台灣人發聲的身影，雖然孤單，卻熱血又獨特。 穿著碧綠色西裝外套，32歲的陳虹宇敲敲參議員范斯（J.D. Vance）辦公室的門，一邊將請願書遞給議員助理，一邊說著背到爛熟的開場白，「您好，我是台灣人公共事務會（FAPA）的副政策長，我這邊有一份將『駐美國台北經濟文化代表處』正名為『台灣代表處』的請願書，方便幫我轉交給議員嗎？」 敲門、自介、遞件，感謝再感謝的場景，一天就上演3次。這並不稀奇，幾年來陳虹宇走訪80多名議員辦公室，在世界政治中心遊說最敏感的議題之一，順利的場景只在夢中才有，現實生活更多的是碰釘子，臉龐熱辣辣的，還是得快速消化情緒，忘記不愉快往前走。 國會山莊是陳虹宇的主戰場，她眼睛有光，心心念念「駐美國台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」的法案。她於2019年參與第一線遊說，當時法案仍未累積足夠動能，隔年兩黨共78位議員寫信給時任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo），呼籲正名。 「我接下來的目標是希望把這78個議員都跑起來」，陳虹宇一句話，新世代FAPA人的氣魄展露無遺。 FAPA在1982年於美國洛杉磯成立，是台灣人在美的首個遊說組織，最初工作著重推進台灣民主化，從台灣政府解除戒嚴、黨禁、報禁到廢除海外黑名單，FAPA草根外交的驚人動員力功不可沒，副總統當選人蕭美琴也曾是FAPA實習生。 就近年來說，2016年美國參眾兩院通過「對台六項保證決議案」、2018年美國國會無異議通過「台灣旅行法」、2020年 台北法案 台北法案重點摘要 美台互為重要經貿夥伴 籲雙方進一步增強關係 法案第3節指出，「國會意見」（sense of Congress）認為，美台雙方已建立強韌經濟夥伴關係，美國目前是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第11大貿易夥伴及重要農產品出口地。法案表示，強健美台經濟關係一直帶來正面影響，包含刺激經濟成長及為雙方人民創造工作機會。 法案敦促美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係。 台灣國際參與受阻