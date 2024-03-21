【禁聞】王毅訪澳洲 多個人權團體集會抗議 【新唐人北京時間2024年03月20日訊】3月20日，中共外交部長王毅飛抵澳洲訪問，與澳洲外長進行會談，與此同時，當地法輪功學員及多個人權團體在場外抗議。 3月20日，中共外交部長王毅抵達澳大利亞首都坎培拉訪問。當天，王毅的車輛離開其下榻的坎培拉Hyatt Hotel Canberra酒店，在前往澳洲國會山莊的路上，法輪功學員的抗議聲浪此起彼伏。 法輪功學員：「停止迫害法輪功，真善忍好，法輪大法好！」 在國會山莊的外面，法輪功學員們舉行集會抗議，呼籲釋放那些被中共非法關押迫害的法輪功學員。 現場還有多個人權團體集會抗議。多位坎培拉議員也到現場聲援。 悉尼科技大學副教授馮崇義：「我們集中在這個集會，是為了抗議王毅來訪澳大利亞，我們認為澳大利亞政府搞錯了，王毅應該受審判，應該受審罰，而不是作為一個嘉賓受歡迎。」 中共前外交官陳用林也在現場表示，他們來這裡有兩個目的，第一個就是抗議中共對中國前所未有的人權迫害，很多海外的華人對中國的前途表示擔憂，因為很多人有親戚朋友在中國，同時對那些無辜的人遭受迫害表示嚴重的關注。目前中國有「文革化」的趨勢，他們擔心第二次文革會發生，所以抗議中共暴政；第二個就是敦促澳洲政府，工黨政府，立刻停止對華的綏靖政策。 不少香港人來到現場，抗議中共破壞香港自由。 香港學生陳雲：「我們來這裡的目的就是讓世界看到，我們香港人還在。無論港共政府還有中國共產黨在香港做什麼壓迫的行為，我們都在這邊。無論他們做什麼，香港人還是會抵抗。然後我來這邊就是要給大家看到，就是香港人還沒有放棄。」 香港學生陳雲譴責港府通過「23條立法」，進一步威脅香港自由並將重創香港經濟。 陳雲：「通過23條之後，整體上就是很壞很壞，我只能這樣說。明眼人都知道，所有香港人起碼有八九成都是反對的，就像是我父母，他們是藍的，就是支持政府的，也覺得23條不應該這樣推出。」 澳洲外長黃英賢當天與王毅進行第七輪中澳外交與戰略對話。王毅在會談中頻頻向澳方示好，宣稱中方願意與澳方進一步籌備好兩國的高層交往，全面重啟並利用好各領域建立的磋商對話機制。 陳雲：「所以我覺得澳洲政府最能做的，也最應該做的，就是慢慢的減少對中國的經濟依賴，但是最重要的就是跟他們國民說，中國共產黨不要信，不要信。」 王毅沒有正面回應北京就台灣、香港、新疆、西藏與南海等問題上的原則立場，僅聲稱中澳之間沒有根本利害衝突，共同利益遠大於分歧。 悉尼科技大學副教授馮崇義表示，中國的人權問題不容忽視。 馮崇義：「我們這個澳紐，中共政權受害者聯盟，昨天就已經寫了信給外長和總理，提出我們一系列的要求，就是你現在要跟中共做貿易，不是不可以，但是要有條件、要有原則，就是要讓他們改善中國的人權狀況，包括對西藏人、維族人、香港人、法輪功，還有各種各樣的異議份子，這種打壓必須給他們壓力。」