漫步蛇口 探索艺术—-一次假期探索深港双城艺术魅力

深圳2024年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 阳春三月，适合来深圳蛇口享受一个舒适又充满艺术氛围的假期。在南方温暖的阳光下，享受海边微风轻拂，漫步在蛇口，于酒店咫尺可达海上世界文化艺术中心参加第一届深圳艺术周。超50场展览，10场论坛，5场海上放映陆续揭开序幕。入住依山傍海的深圳蛇口希尔顿南海酒店推出的艺术之旅客房，次日经由毗邻酒店的蛇口邮轮中心出发，便捷抵达香港，沉浸式感受香港巴塞尔艺术展。一次假期，便可探索深圳、香港双城别样的艺术魅力。



深圳蛇口希尔顿南海酒店



酒店客房享醉人海景

深圳艺术周

第一届深圳艺术周将于3月18日在蛇口海上世界文化艺术中心开幕。深圳艺术周以在地机构为核心，展示一场以一周时间作为从物理到抽象空间上的当代艺术联合行动与在地性实践。在一周的时间里，深圳将呈现出本土多元的、开放的、丰富的艺术景象，期间丰富的展览，多元的艺术活动，还有一系列开幕酒会、海上论坛、放映环节等精彩活动展开。活动以"共生、开放、创造"为核心价值，联合机构、藏家、艺术家、策展人和媒体等，形成一道跟春天一起来临的艺术盛事。

自3月18日起至24日期间，遍布深圳各个在地机构同时呈现多达五十多个展览。此次艺术周还将在海上世界文化艺术中心开设论坛区，论坛放在户外，主办方希望除专业观众外，吸引更多大众在碧海蓝天之间靠近艺术。主办方还邀请了来自各地的美术馆馆长、机构主理人、艺术家、建筑师、策展人、公共学者等，共同就城市文化、机构运营、艺术生态与未来、设计等议题展开近10场论坛对话。同时，40多家在地参与机构也将各自举办小型沙龙等活动。

香港巴塞尔艺术展

2024年巴塞尔艺术展香港展会将于3月26日至30日在香港会议展览中心举行，其中公众开放日为3月28日至30日。巴塞尔艺术展正式公布了入选2024年香港展会的243家国际顶尖画廊阵容。参展画廊数目相比2023年增加了66间，正式标志展会全面回归至疫情前规模。来自亚洲、欧洲、北美洲、拉丁美洲、中东及非洲40个国家与地区的画廊将呈献最高质素的艺术作品，涵盖各个艺术市场范畴：既有20世纪艺术大师经典之作，亦有当代知名与新晋艺术家的激动人心的作品。

艺术之旅客房套餐

深圳蛇口希尔顿南海酒店于今春打造深港两地艺术之旅客房套餐。入住望海翼豪华海景客房，享双人自助早餐，并获赠2张海上世界文化艺术中心展览门票。酒店提供往返蛇口邮轮中心穿梭巴士，一小时直达香港中环，体验双城艺术生活。垂询及预订：0755-2162 8888。

关于深圳蛇口希尔顿南海酒店

深圳蛇口希尔顿南海酒店坐落于深圳西侧沿海区域，地理位置优越，从酒店即可欣赏深圳湾醉人美景。酒店紧邻香港、澳门及珠海，便捷抵达香港机场及深圳机场，以及香港中环、澳门及珠海。酒店临海而建，闹中取静，周边有深圳湾游艇会、海上世界文化艺术中心、招商局历史博物馆，娱乐与会议设施丰富，国际美食云集。酒店包括望海翼与南海翼两座相邻的楼宇，拥有541间舒适客房和6间各具风格的餐厅及酒吧。占地4,046平方米的灵活会议与宴会场所，满足婚宴、会议、社交聚会的多样化需求，健身中心、儿童乐园、室内外泳池、网球场、水疗等多样化的设施将助您舒缓疲惫、焕发活力。无论是休闲还是商务旅客，均可在酒店获享舒适怡人的住宿选择、丰富现代的会议空间、便捷高效的专业服务、齐全完善的设施以及众多精选可口的佳肴。

地址：深圳市南山区望海路 1177 号

电话：0755-2162 8888

邮箱：[email protected]

关于希尔顿集团

希尔顿集团 (NYSE: HLT) 是国际知名的酒店管理公司，旗下拥有22个卓越酒店品牌，在全球 126个国家和地区拥有7,500多家酒店和近120万间客房。希尔顿集团一直致力于实现"让世界充满阳光和温暖，让宾客感受到‘热情好客’"的创始愿景，在其百年发展历程中，为超过 30 亿宾客提供服务。希尔顿集团在《财富》杂志与卓越职场研究所"全球最佳职场"评选中荣登榜首；连续七年在道琼斯可持续发展指数评比中成为全球产业领导者。希尔顿集团推出了包括电子房卡分享（Digital Key Share）、金卡及钻石卡会员客房自动升级、"直订连通房"等先进的服务，持续完善宾客体验。通过屡获殊荣的客户忠诚度计划"希尔顿荣誉客会"，超过1.8亿会员可享受物超所值的积分兑换住宿。通过免费的希尔顿荣誉客会专属 APP，宾客可以方便地完成住宿预订。更多详情请登录 stories.hilton.com，并可通过 "希尔顿集团视野"及"希尔顿 Hilton"微信公众号、"希尔顿Hilton"官方微博，以及希尔顿荣誉客会中文 APP 与希尔顿集团联系。

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