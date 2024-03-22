ATLAS RENEWABLE ENERGY 与 COPEC 能源储存协议开启拉美电网转型新时代。

BESS del Desierto 将成为智利规模最大的存储合同之一，也是首个大型独立的独立电池储能系统 (BESS)，其存储容量将达到达到 200 MWh。

Atlas Renewable Energy 与 COPEC 之间的协议，将通过其能源销售商 EMOAC，在 15 年内将储存的 3.6 TWh 的可持续能源，用于电高峰期重新注入电网。

智利圣地亚哥2024年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为国际清洁能源发电领军企业，Atlas Renewable Energy 与智利公司 COPEC 通过其能源销售商 EMOAC 签署了一项使用电池储能系统的购电协议 (PPA) ，协议为期 15 年，标志着公司在智利迎来了新的里程碑。

BESS del Desierto 将成为智利和拉丁美洲规模最大的储能项目之一，装机容量为 200 MW （4 小时），存储容量为 800 MWh。该项目将允许在白天储存能量，以满足在高需求时段重新注入电网的需要。电池系统将安装在 Atlas 的 Sol del Desierto 太阳能发电厂旁边，该发电厂位于安托法加斯塔地区 Maria Elena 镇。

协议约定，BESS del Desierto 每年将向电网重新注入约 280 GWh 的电力，减少日间利用太阳能进行可再生能源发电所受的限制，有助于提高该地区和该国电力供应的稳定性和可靠性。该项目的储能容量相当于为城市公共交通中使用的 2500 辆电动公交车提供动力，相当于这些公交车行驶 50 万公里。

BESS del Desierto 将作为独立电池储能系统部署。这表示它是一个独立自主的解决方案，设计用于存储电能，允许在能源供应较大的时期积蓄能源，有助于实现高效、持续和可靠的供电。

"这一协议标志着我们向电池储能技术的拓展，使 Atlas 成为在拉丁美洲的先行者。这表明了我们对创新能源解决方案的承诺，同时巩固了我们作为该地区能源转型可持续技术领导者的地位。BESS del Desierto 项目是我们战略的关键部分，是我们通过先进的太阳能资源利用增强该地区能源可靠性的战略重要组成部分，旨在为客户提供定制能源解决方案。" Atlas Renewable Energy 行政总裁 Carlos Barrera 表示。

"该协议致力于解决国家层面的基本问题，特别是 NCRE 的处置不当问题。我们的策略注重创新、适应性和技术整合。我们坚信这是应对现有系统挑战的重要解决方案，同时也是我们致力于能源转型的又一重要进步。" EMOAC 总经理 Vannia Toro 表示。

仅仅几年间，Atlas Renewable Energy 就已在该地区开展以长远发展为中心的项目，与商业合作伙伴密切合作，为受监管客户提供可靠的能源供应。该公司已签订了装机容量达 5243 MW 的可再生能源合同，旨在助力该地区完成向清洁能源的能源转型。在达成了智利和拉丁美洲最大两项使用此技术的交易后，该公司现在已经成为智利推进并使用电池储能系统的先锋。该公司预计将继续通过创新和可持续的能源项目整合并进一步扩展到其他地区。

Atlas Renewable Energy 简介

作为一家国际可再生能源发电公司，Atlas Renewable Energy 拥有约 5.6 GW 的可再生能源资产，其中 2.7 GW 已投入运营。自 2017 年初以来，Atlas 一直致力于可再生能源项目的开发、融资、建设和运营。公司拥有一支经验丰富的团队，团队成员掌握着丰富的全球电力市场和可再生能源专业知识，在伊比利亚美洲地区的可再生能源行业拥有辉煌的业绩记录。

该公司的战略侧重于帮助大型企业实现向清洁能源的能源转型。Atlas Renewable Energy 在开发、建设和运营大型可再生能源项目方面坚持高标准，在 ESG 和可持续发展方面拥有悠久历史，因而受到广泛认可。

关于 EMOAC

EMOAC 从 2012 年开始一直是国内综合能源智能领域的领军企业，为客户提供能源营销服务和能源项目建议，以及监控和供应管理技术，帮助客户实现数字化价值链。EMOAC 于 2020 年成为 COPEC 的 100％ 可再生能源贸易商，再次表明其对可持续发展的承诺。EMOAC 在 2023 年成为该系统中注册的能源提取量最多的营销商，也是获得国家电力协调员认证使用 100％ 清洁能源的免费客户数量最多的营销商，重申了其对效率和可持续性的承诺。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com