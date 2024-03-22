赛诺菲携手上海宋庆龄基金会开启青少年健康关爱科普计划

共筑中法健康之桥，照亮中国健康"童"路

北京2024年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今年是中法建交60周年，璀璨一甲子，中法友谊历久弥新，两国交流活力澎湃，健康领域合作更是成果丰硕。作为第一批扎根中国的法国医疗健康企业之一，赛诺菲将开启一系列在健康公益，科学创新，社会文化等领域的国际合作项目，进一步为中法交流贡献力量。

昨日，赛诺菲携手上海宋庆龄基金会，启动赛诺菲中国公益专项基金，以提升和关爱儿童和青少年健康素养为媒，架起中法友好交流的"健康公益之桥"。法国驻华大使馆公使白美燕（Myriam PAVAGEAU）、上海宋庆龄基金会副秘书长朱亚萍、北京大学人民医院内分泌科主任纪立农教授、赛诺菲执行副总裁兼普药全球事业部负责人夏立维（Olivier CHARMEIL）和员工志愿者及患者组织代表等出席了启动仪式。

上海宋庆龄基金会赛诺菲中国公益专项基金（以下简称为：公益专项基金）以中国青少年健康关爱科普计划健康"童"路为行动主线，以针对儿童和青少年糖尿病的校园公益活动为开端，引入国际糖尿病联盟（IDF）、国际儿童和青少年糖尿病协会（ISPAD）和赛诺菲共同发起的全球公益项目"学校儿童与糖尿病"（Kids & Diabetes in Schools（KiDS）），支持患儿及家长健康素养提升，提供更好的校园体系支持。未来健康"童"路还将聚焦免疫疾病等领域，持续关爱儿童和青少年健康成长，共创可持续健康未来。



上海宋庆龄基金会赛诺菲中国公益专项基金正式启动

法国驻华大使馆公使白美燕（Myriam PAVAGEAU）强调："儿童健康是公共卫生的重中之重，这意味着人们需要对儿童疾病拥有必要的了解，从而完善相关疾病的预防措施，并帮助患儿及家长们积极应对疾病。今天启动的项目在充分考虑到校园环境和地域特殊性的同时，致力于向儿童、家长和教师等公众群体宣传和沟通健康饮食的重要性。这一服务于大众的公益项目无疑具备了成功的条件。"

上海宋庆龄基金会副秘书长朱亚萍表示："上海宋庆龄基金会自1986年成立以来，一直秉承宋庆龄慈善理念，关注妇女儿童福利事业。今年正值中法建交60周年，赛诺菲作为最早进入中国的法国企业之一，能与我们基金会开展合作，无论在公益合作领域还是国际交流方面都有着重大意义。健康是全世界人民共同的渴望，相信我们双方的合作，必能造福更多需要帮助的人。"

赛诺菲执行副总裁兼普药全球事业部负责人夏立维（Olivier CHARMEIL）表示："赛诺菲是源远流长的中法友谊的受益者、见证者和值得信赖的合作伙伴。时值中法建交60周年，作为中法经贸交流在健康领域的标杆企业，赛诺菲将继续在科学、经济、社会文化等各领域为中法交流作出积极贡献，为两国共谱开放发展机遇、深化友好关系贡献力量。"

赛诺菲大中华区总裁施旺强调："深耕中国40余年，赛诺菲不断加码本土投资，依托全球战略，打造‘中国方案’，深化本土创新承诺，提升创新药物和医疗服务可及性。此次和上海宋基会的合作，是我们在推动儿童和青少年健康发展的最新公益实践，积极响应本土公众健康需求的不渝承诺。相信通过各方合力，我们将打造有 ‘中国特色’的国际公益标杆，照亮中法两国和全球儿童和青少年健康成长之路。"

携中法之友，筑健康之桥

儿童和青少年的健康成长不仅关系到个人和家庭的幸福，也是国家的未来、社会进步的希望。但由于不同地区医疗资源存在差异，儿童与青少年对疾病的认识较为缺乏，健康意识和管理能力亟需提升。近年来，我国不断完善儿童健康工作相关的政策法规，强调建立健康教育体系的重要性和必要性。我国《健康儿童行动提升计划（2021-2025年）》的目标之一便是普及儿童健康生活方式，提升儿童及其照护人健康素养。

"目前，中国的糖尿病人口位列世界第一，注重儿童的科普教育、从治到防，是一项全社会共同参与的工作，是综合防治糖尿病不可或缺的重要一环。"北京大学人民医院内分泌科主任纪立农教授在活动圆桌环节中表示，"2型糖尿病占了我国糖尿病人群的90%[1] ，这个群体是可以从小树立健康的的饮食、运动习惯，预防和延缓疾病发生，推动社会整体的健康水平；另一方面，1型糖尿病属于免疫系统疾病，发病高峰在10至14岁，呈现逐渐低龄化趋势。目前我国儿童青少年1型糖尿病绝对患病人数排名全球第4[2]。提升社会整体的认识，减少患儿及家庭的病耻感，同时不断完善疾病管理体系，可以帮助这群患儿回归正常生活，重拾自信，同样能够书写属于自己的精彩人生。"

纪教授特别强调，儿童和青少年糖尿病综合防治不仅在于临床治疗方案和创新药物的革新，如何做好血糖控制、巩固心理健康、更好融入校园对儿童和青少年的健康成长十分关键。这需要社会各方群策群力，提高患儿、家长健康素养，形成良好的社会关爱氛围。

此次公益专项基金以"心理支持切入、健康知识普及、本土化标准建立"为核心，三管齐下，有望在未来三年直接受益1万余人，间接受益100万余人。项目规划包括为青少年儿童患者及家长开发针对性心理关爱课程，更好适应校园生活；科普两种糖尿病、特应性皮炎等2型炎症免疫疾病知识，普及健康生活方式；引入全球成功儿童公益项目经验，打造本土标准化公益科普教育项目，并推广至全球。

扎根中国40余年，赛诺菲倾力加速创新药物、创新技术和创新理念进入本土，惠及中国患者，架起中法友谊的"健康桥梁"。在糖尿病领域，赛诺菲拥有百年诊疗经验；在免疫领域，赛诺菲创新研发成就突出潜力无限，始终在"追寻科学奇迹，焕发生命光彩"的步伐中照亮儿童和青少年健康成长之路，促进中国健康事业蓬勃发展，与中国经济社会高质量发展交相辉映。

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