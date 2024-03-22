极兔速递发布2023年业绩：东南亚市占率连续4年第一，中国市场首次盈利

香港2024年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球物流服务运营商极兔速递环球有限公司 (简称"J&T极兔速递""极兔速递""极兔"或"公司"，股票代码：01519) 发布了2023年度业绩公告。2023年，极兔速递实现高质量增长，业务体量扩大，运营效率和服务质量全面提升。

作为一家全球物流服务提供商，极兔速递的快递业务目前横跨东南亚、中国、中东、北非、拉美共计13个国家。2023年，公司在东南亚、中国和新市场的市场占有率和收入较上一年均有增长，其中东南亚连续4年市场占有率排名第一。得益于极兔在这些市场的快速增长，公司2023年全年总收入为88.49亿美元，较2022年全年72.67亿美元同比增长约22%。全年共计处理188亿个包裹，较2022年的146亿个包裹增长29%。

同时，公司的运营效率和盈利能力也在提升，全年毛利首次转正，达到4.73亿美元，经调整税息折旧及摊销前利润（EBITDA）也首次转正，达到1.47亿美元，其中，中国市场毛利和经调整EBITDA均首次转正。同时，集团经调整净利润的亏损缩窄71%，2023年经调整净亏损为4.32亿美元；2023年，公司现金流转正，经营活动产生的现金为3.42亿美元，较2022年显著提升。2023年12月31日，集团现金及现金等价物合计为14.83亿美元。

极兔速递执行总裁樊苏洲表示："尽管面对着宏观经济的多重挑战和日趋激烈的市场竞争，我们紧紧把握住各国电商快速发展的市场机遇。依托我们全面覆盖业务所在市场的物流网点及网络，得益于公司不断提升运营效率和服务质量的战略执行以及全体员工的辛勤付出，我们在2023年取得了多项具有里程碑意义的成果。我们不仅巩固了东南亚市场的领先地位，中国业务在盈利上实现突破，新市场业务也快速增长。此外，我们还成功在香港上市，开启了公司发展的新篇章。"

"2024年，我们将致力于持续提升市占率，加深与电商平台的合作，强化基础设施建设，提高运营效率，并加大对科技创新和可持续发展的投入。‘在一起，有未来’是我们初心不变的口号，管理层将和全体员工共同努力，为客户、股东和社会持续创造价值。"

极兔速递首席财务官郑世强表示："2023年，公司业绩表现积极稳健，收入增长强劲，盈利能力大幅提升，现金流持续改善，财务状况更加健康。从2024年到2028年，全球电子商务零售交易额的年复合增长率预计将达到9%。在我们快递业务覆盖的13个市场中，每个市场的电商增长速度均超过了这一全球平均水平。我们将积极把握这一巨大的市场机遇，结合我们在各地的优势及市场地位，制定具有针对性的市场策略，以最大化地利用这一增长趋势，持续实现增长，为股东创造更稳健的回报。"

01

东南亚市占份额再提高 盈利稳定

在东南亚市场，按包裹量计，极兔2023年市场份额为25.4%，较2022年的22.5%提高2.9个百分点，连续四年排名第一。其中包裹量为32.4亿件，同比增长28.9%，全年收入同比增长10.56%至26.33亿美元。

公司在东南亚和多个电商平台建立良好的合作关系，以各种方式赋能电商合作伙伴。例如，我们通过在印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾、泰国等国家提供快递服务，为电商合作伙伴提供巨大的网络承载力，解决旺季派送难题。2023年双十二期间，公司在东南亚各国处理单日峰值超过1600万件包裹。

快递行业是规模经济显著的行业，包裹量的显著增长进一步提高了转运中心、网点和车辆等关键基础设施和资源的利用效率，促进了规模效应。2023年，公司在东南亚的平均单票成本稳步下降，从2022年的0.76美元降低到2023年的0.67美元。

2023年公司在东南亚包裹的平均投递时间同比2022年缩短6.5%，客诉率也持续下降。公司凭借优秀的服务质量，进一步拓展并维护客户，获得社会各界的诸多认可。

02

中国市场首次盈利 服务质量再提升

在中国，通过战略收购、多元化的产品与服务以及精细化运营，在提高市场占有率的同时，盈利能力和服务质量也显著提升。

按包裹量计，2023年公司在中国市场的市场份额为11.6%，较2022年提升0.76个百分点。2023年，公司在中国处理的包裹量为153.4亿件，同比增长27.6%，超过行业增速，全年收入同比增长27.7%至2023年52.29亿美元。

中国市场在2023年实现了巨大突破，毛利和经调整EBITDA均转正。在2023年中国快递行业竞争激烈、行业价格同比出现较大降幅的情况下，公司的单票收入较前一年保持稳定，主要源于公司优化了不同电商平台包裹量结构，获取更多优质客户，同时逆向件和散单件占比逐步提升，进一步稳定了公司的整体单票快递收入。与此同时，得益于业务量增长带来的规模效应和精细化运营管理，单票快递成本持续下降，从2022年的0.40美元下降到2023年的0.34美元。

公司不断提升服务质量，在各种物流服务意见调查中，极兔速递均维持较高满意度。根据国家邮政局披露的公开数据，公司2023年的平均申诉率为0.54，在中国主要快递运营商中最低，远低于行业的平均水平4.45；2023年公司申诉处理工作综合指数为99.43，在中国主要快递运营商中同样排名第一，高于行业的平均水平97.09。

03

新市场三倍速增长 履约能力受验证

在新市场，公司积极拓展与电商平台的合作关系，不断完善及强化当地的基础设施建设，包裹量显著增长，成为除当地的邮政快递和国际物流巨头外又一具有较强竞争力的品牌。

公司自2022年进入中东、北非和拉美的新市场后，不断完善及强化当地的基础设施建设，持续提高网络的区域覆盖能力，当前所在市场的网络覆盖率超95%。

按包裹量计，2023年公司在巴西、墨西哥、沙特阿拉伯和埃及均进入市场前五名，公司在新市场的市场份额从2022年的1.6%提升到2023年的6.0%，包裹量为2.3亿件，同比增长369.0%，全年收入同比增长299.7%至2023年3.27亿美元。

公司在2023年持续开拓与深化跨境电商和本土电商的合作关系，利用完善的基础设施和网络覆盖，助力跨境电商平台从清关到尾程的派送。同时，公司通过增加转运中心设备投入、增加干线车辆、新建网点，进一步提升网络承载能力，以满足不断增长的市场需求。

04

持续提升综合实力，紧抓电商高速增长机遇

面对电商行业蓬勃发展的市场机遇，作为独立的电商赋能者，公司将持续投入、全面提升综合实力，抓住行业高速增长带来的历史性机遇。

在东南亚，公司将通过提供高质量的服务及具有竞争力的价格，进一步提升市场份额、夯实龙头地位；在中国，通过提高服务质量、改善品牌形象，以触达更多高质量客户；在新市场，将重点关注中东、拉美等高增长潜力市场，力争抓住中国电商出海这一历史机遇，同时深化本土化能力。

公司将提供定制化服务以满足平台多样化的需求，通过具有竞争力的价格帮助平台进一步降低履约成本，持续与电商平台探讨开发新产品和新的合作模式。

公司将扩大自有车队规模，增加干线运输线路，在关键交通枢纽地区购置土地，扩建转运中心及仓储设施。在东南亚和中国，公司将为网络合作伙伴提供培训和技术支持，提升整个网络的综合实力。在新市场，公司将进一步提高网络覆盖的深度和密度。

公司将持续优化转运中心布局和路由规划，增加对自动化设备和人工智能技术的投入，规范操作流程，提高全网人效，进一步提升运营效率和服务质量。

公司将通过全面分析选择高潜力市场，重点关注中东和拉美地区。同时，将密切关注我们的客户在全球市场的迅速拓展，谨慎选择合适时机进入新市场，确保服务与客户需求同步增长。

公司将持续投入科技创新，升级关键系统功能，如数据管理、网络管理等，提高全流程效率。此外，公司将增加数字化包装标识（RFID）的使用，减少环境足迹，支持可持续发展目标。

-完-

关于J&T极兔速递

J&T极兔速递是一家全球综合物流服务运营商，快递业务在全球规模最大及增长最快的东南亚和中国市场处于领先地位。公司创立于2015年，快递网络覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西和埃及共13个国家。秉承"客户为本、效率为根"的宗旨，J&T极兔速递致力于通过智能化的基础设施，数字化的物流网络，为客户提供全场景化的物流解决方案，以高效连接世界，让物流惠及全球。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com