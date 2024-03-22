雾麻科技宣布定价1230万美元公开发行

洛杉矶2024年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Ispire Technology Inc. ("雾麻科技" 或"公司") ( NASDAQ: ISPR ), 一家在开发和商业化雾化技术及精确剂量方面的领导者, 今日宣布以每股6.00美金的价格公开发行2,050,000股普通股，在不扣除公司应付的承销商费用和预期发行费用的情况下，募集资金总额为12,300,000美元。根据满足或豁免惯例成交条件，此次发行预计在2024年3月26日完成交割。

Roth Capital Partners 担任此次发行的主承销商。 TFI Securities and Futures Limited 担任此次发行的联合承销商。

公司预计将此次发行的净收益用于在马来西亚建立和运营其制造设施，资助与Touch Point Worldwide Inc. d/b/a Berify和Chemular Inc.的合资企业如之前宣布的修订条款和意向书的最终文件在相关截至日期之前得以执行，以及用于营运资金和一般企业用途，包括研发。

有关上述股份的S-1注册声明（文件号333-276804）已经提交给美国证券交易委员会（"SEC"），并于2024年3月21日生效。公司将向SEC提交与发行相关的最终招股说明书。最终招股说明书副本可从SEC网站www.sec.gov 或从Roth Capital Partners LLC处获取，地址888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660，电话号码(800) 678-9147。

本新闻稿不构成销售要约或购买要约的；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于 Ispire Technology Inc.

雾麻科技从事品牌相关雾化产品的研发、设计、商业化、销售、营销和分销。公司在全球范围内拥有或从关联方获得了200多项发明/设计专利的许可。雾麻科技的产品以Aspire品牌进行销售，主要通过其分销网络在全球范围内销售（美国、中国和俄罗斯除外）。雾麻科技目前只在美国销售其相关雾化硬件，并最近在加拿大和欧洲（主要是欧盟）进行营销活动。请访问www.ispiretechnology.com，并在 Instagram , LinkedIn , Facebook , Twitter 和 YouTube 上关注我们。

前瞻性声明

本新闻稿包含在经修订的1933年证券法第27A条以及经修订的1934年证券交易法第21E条和1995年经修订的私人证券诉讼改革法的含义内的"前瞻性声明"。这些声明旨在受到上述条款所创设的安全港条款的保护。前瞻性声明基于某些假设，并描述公司未来的计划、战略和期望，通常可以通过使用"相信"、"期望"、"可能"、"将"、"应该"、"会"、"可能"、"寻求"、"打算"、"计划"、"目标"、"项目"、"估计"、"预计"、"战略"、"未来"、"可能"等前瞻性词汇来识别，尽管并非所有前瞻性声明都含有这些识别词。除历史事实之外的所有声明，包括关于公司的战略、前景、财务状况、运营、成本、计划和目标的声明，都属于前瞻性声明。可能导致公司实际结果与前瞻性声明中指示的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于市场条件；公司满足完成发行交割的能力；以及在"风险因素"、"财务状况和运营结果的管理讨论和分析"、"关于前瞻性声明的警示注释"中描述的风险和不确定性中描述的风险；这些风险在2024年2月1日最初提交给SEC的经修订的S-1注册声明（文件号：333-276804）及Ispire向SEC提交的任何后续文件中有所描述。您不应仅依赖前瞻性声明作为未来事件的预测。本新闻稿中的前瞻性声明仅与新闻稿制定日期的事件或信息有关。在新闻稿发布之日后，我们无义务更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他情况，或者反映未预料到的事件，除非法律要求。您应当理解我们实际未来的结果可能与我们所预期的大相径庭，并完整阅读本新闻稿。

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