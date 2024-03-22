BSI为麦德龙颁发零售业首张ISO 37301合规管理体系认证证书

上海2024年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月8日， 国际领先标准、测试及认证机构BSI授予麦德龙商业集团有限公司（以下简称“麦德龙中国”）零售业首张ISO 37301:2021合规管理体系认证证书。此次认证标志着麦德龙中国合规管理水平达到国际标准要求，展示了麦德龙中国在推动行业合规建设、可持续发展和社会责任方面的坚定承诺。

颁证仪式上，BSI集团全球评估与体系认证总监Ahmad Alkhatib先生向麦德龙中国颁发了ISO 37301:2021合规管理体系认证证书。他表示，在当今竞争激烈的商业环境中，加强合规管理不仅是履行社会责任的表现，也是提升自身竞争力和可持续发展的重要途径。本次获证，充分展现了麦德龙管理层高度重视合规工作在麦德龙日常运营中的践行，及对企业商业道德、透明度和可持续发展的承诺，为零售行业的合规体系建设提供了标杆。

麦德龙中国执行董事长许少川先生表示，作为零售行业第一家取得ISO 37301:2021合规管理体系认证的企业，麦德龙中国一贯秉承诚信经营、合规运营的经营理念，将合规视为企业生存及发展的基石。这一成就不仅反映了麦德龙中国对高标准企业治理和社会责任的承诺，更体现了麦德龙中国持续提升及完善合规管理体系、为中国零售行业合规建设管理及可持续发展工作持续贡献麦德龙力量的坚定决心。未来，麦德龙亦将继续致力于与各方伙伴携手，不断拥抱创新、共同推进企业可持续发展及行业进步。

颁证仪式结束后，麦德龙中国副总裁/营运总监周扬先生带领BSI一行参观了麦德龙中国餐饮学院及普陀商场。参观过程中，周扬先生向大家展示了麦德龙中国当前在数字化转型、创新运营管理、可持续管理和发展实践方面的积极成果，并强调了其对产品质量控制、自有品牌产品创新方面的高度重视，麦德龙中国将始终秉持可追溯、高质量标准的产品要求，满足消费者对品质新鲜、健康和便利的不断追求。

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