药明生物凭借全球水安全管理领导力荣获CDP A级评分

上海2024年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的合同研究、开发和生产（CRDMO）服务公司药明生物（WuXi Biologics, 2269.HK）宣布，公司凭借在企业透明度和水安全管理方面的卓越表现获得全球性非营利组织CDP的高度认可，并跻身CDP年度顶尖"A级榜单"。

根据2023年CDP水安全调查问卷报告，药明生物从23000多家企业中脱颖而出，在该议题中获得A级评分，名列获此殊荣企业的前2%。

药明生物首席执行官、ESG委员会主席陈智胜博士表示："药明生物始终将可持续发展视为全球业务发展的战略基石，我们深感荣耀能够入选CDP 2023年水安全管理A级榜单。这是我们通过全方位战略和精细化实践，在水资源管理和可持续发展方面取得了重大进展的力证。药明生物将持续致力于提高环境绩效，以坚定承诺和出色表现引领行业的环境管理体系和环境信息披露的透明度，与利益相关方共创可持续的健康未来。"

CDP首席执行官马雪莉（Sherry Madera）表示："衷心祝贺获评A评分的所有企业以及在2023年启动或加速提升环境信息透明度进程的企业。去年，环境信息的披露量增加了24%，这一上升趋势令人振奋。参与信息披露对于企业来说至关重要，这是企业为积极参与实现净零排放、推动社会自然向好展现出的决心与承诺。"

2023 年，药明生物在水资源管理领域表现卓越。药明生物已提前完成以2019年为基准年、到2025年将用水密度降低18%（吨/万元收入）的节水目标，并已对这一目标进行升级，力争到2025年实现30%的用水密度降低。此外，公司旨在通过积极应用创新举措和精益改善工具，优化可持续的水资源管理模式，推动实施永续发展举措、促进人与自然和谐共生。

过去一年，公司的战略和举措得到了全球评级机构的广泛认可，如入选2023年标普道琼斯可持续发展世界指数（DJSI World）、在明晟公司（MSCI）的ESG评级中获得最高AAA评级、获得国际权威企业可持续发展评估机构EcoVadis最高"铂金"评级等。

关于全球环境信息研究中心（CDP）

CDP是一家全球性非营利组织，负责管理全球企业、城市、州和地区的环境信息披露系统。CDP成立于 2000 年，与拥有超过136万亿美元资产的740多家金融机构合作，率先利用资本市场和企业采购来激励企业披露其对环境的影响，并减少温室气体排放、保护水资源和森林。2023 年，全球有超过24000家机构通过CDP披露了数据，其中包括23000多家公司（包括市值占全球三分之二的上市公司）以及 1100 多个城市、州和地区。CDP披露框架与气候相关财务披露（TCFD）要求相一致，CDP评分被广泛用于投资和采购决策，助力零碳、可持续和有活力的经济发展。CDP是科学碳目标（Science Based Targets initiative）、"全球商业气候联盟（We Mean Business Coalition）"、 "投资者议程"（The Investor Agenda）和 "净零排放资产管理人倡议"（Net Zero Asset Managers initiative）的创始成员。如需了解更多信息，请访问 cdp.net或关注@CDP。

关于药明生物

药明生物（股票代码：2269.HK）是一家全球领先的合同研究、开发和生产（CRDMO）公司。公司通过开放式、一体化生物制药能力和技术赋能平台，提供全方位的端到端服务，帮助合作伙伴发现、开发及生产生物药，实现从概念到商业化生产的全过程，加速全球生物药研发进程，降低研发成本，造福病患。

药明生物在中国、美国、爱尔兰、德国和新加坡拥有超过12000名员工。通过药明生物人的专业服务团队，以及先进技术和精深洞见，公司为客户提供高效经济的生物药解决方案。截至2023年12月底，药明生物帮助客户研发和生产的综合项目高达698个，其中包括24个商业化生产项目。

药明生物将环境、社会和治理（ESG）视为业务发展和企业精神的重要组成部分，并致力于成为全球生物药CRDMO领域的ESG领导者，例如应用更绿色环保的新一代生物制药技术和能源等引领行业发展。公司成立了由首席执行官领导的ESG委员会，全面落实ESG战略并践行可持续性发展承诺。如需更多信息，请浏览：www.wuxibiologics.com。

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