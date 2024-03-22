国际小狗日，宠物移动医疗车为爱启航

上海2024年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月23日，是第18个国际小狗日。值此之际，玛氏旗下皇家宠物移动医疗车也正式启动，从广州一路北上，覆盖6大城市，为宠物健康护航。

势在必行 守护"它朋友"健康

据《2023-2024年宠物行业白皮书》统计，2023年我国宠物犬猫的数量超过1.2亿。随着养宠人数不断攀升，宠主们在饲养过程中也遇到了诸多窘况：36%的宠主表示对宠物疾病了解不够，无法及时应对。58.3%的宠主认为医疗健康问题是他们面临的最大挑战。如何保障"它朋友"的健康，是一个迫在眉睫的难题。

3月16日，皇家宠物移动医疗车正式发车，"敲"开北上广以及深圳、南京和杭州6座城市中15家救助小院的"大门"，为流浪动物们提供3000个基础体检名额以及疫苗、驱虫等诊疗服务。为传递宠物预防性健康管理的理念，皇家宠物移动医疗车也将进驻城市核心商圈为广大铲屎官带来免费的宠物体检和义诊福利。



玛氏旗下皇家宠物移动医疗车

今年是皇家宠物食品第六年举办‘带宠去医院’活动，联合全国600多家宠物医院，从专业角度培养宠主定期带爱宠体检的习惯，提升宠物预防健康管理意识。皇家宠物食品中国区总经理徐娟表示："在皇家看来，每只犬猫在营养和健康方面都有其独特的需求。体检是了解宠物身体状况，评估健康素质，尽早发现身体异样的有效途径。我们希望积极携手行业内利益相关方互惠发展，共同提升犬猫健康与福祉，为宠物创造一个更美好的世界。"

踔厉奋发 全方位塑造宠物生态圈

宠物行业的和谐生态需要从多维度打造，玛氏通过帮助流浪动物、完善公众教育、专项活动赋能等方式探索行业前沿方向。

为更好地帮助流浪动物，玛氏内部的同事们自发组成了超50人的"玛上安家"志愿者团队。玛氏对这些志愿者进行统一培训，带领志愿团队参与公益项目、普及养宠知识。

数据显示，90后和00后的宠主占比为56.7%，年轻人是养宠科普教育的重点所在。玛氏旗下玛氏宠物营养正在通过"宠享潮生活"项目，连接有趣、潮酷的年轻人，不断扩大公益事件的传播，让领养在年轻人心目中成为一件积极、有爱和先锋的行动。在科普的基础上，"宠享潮生活"项目更"深"一步，通过与政府、社区基层、公益机构、商业地产和其他商业伙伴的合作，全面推动人宠和谐的社区环境的建设和发展。

念念不忘，必有回响。皇家宠物食品深度参与上海政府TNR（即捕捉、绝育、放归）活动的落地执行。在2023年，皇家助力免费绝育1500只流浪犬猫，惠及500多个社区。支持线上、线下文明养宠科普教育88场，总参与人数43000人次，并向市民发放上万本由皇家编撰的《文明养宠指导手册》、《流浪犬猫知识读本》等科普读物。



皇家助力政府TNR流浪猫绝育救助项目

此次皇家宠物移动医疗车的启航，是玛氏传递负责任养宠教育理念，打造宠物友好城市的一次全新尝试。未来，玛氏希望能号召更多企业及有关机构参与进来，共同探索建设人宠和谐社会的解题思路，最终实现"为宠物创造一个更美好的世界 "的愿景。

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