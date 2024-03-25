立邦荣获"全国消费者质量信誉保障产品"等五项殊荣

上海2024年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在中国质量检验协会举办的 2024 年"3.15"国际消费者权益日"产品和服务质量诚信承诺"主题活动中，立邦凭借高质量的产品和服务，荣获"全国消费者质量信誉保障产品"、"全国质量检验稳定合格产品"、"全国涂装行业质量领先企业"、"全国产品和服务质量诚信示范企业"及"全国质量诚信标杆企业"五项荣誉。

中国质量检验协会（CAQI）由国家市场监督管理总局主管，是具有权威性和公信力的质量检验行业组织和质量专业社团机构。该协会作为推动质量发展与质量检验行业高质量发展的重要社会力量，起到了督促和引导企业积极参与质量提升行动和推进品牌建设活动的作用。

立邦始终坚持以客户为中心，以诚信为基石，专注创新研发，通过不断提升产品质量和技术含量，来满足消费者日益增长的需求。在积极融入加快形成新质生产力的进程中，立邦依托智能制造与创新科技实现高效率的生产经营，确保了产品和交付品质，进而为更多客户提供优质消费体验。

凭借一如既往对质量底线的坚守和对品质管理的坚持，立邦获得了来自社会各界的肯定。在生产制造方面，目前立邦在全国有7家工厂入选工信部绿色工厂名单，1家工厂入围国家级智能制造优秀场景，为绿色生产、永续经营打下了坚实的基础。在客户认可方面，立邦荣膺2023国资国企精选供应商建筑涂料类首选第一，获采购商推荐率榜首[1]；同时，立邦连续13年蝉联房建供应链企业综合实力TOP500、工程涂料全品类首选供应商第一[2]。在消费者方面，今年立邦登顶中国顾客推荐度指数（C-NPS）三榜榜首，不仅六度蝉联墙面漆、木器漆两大品类排行榜榜首，更是在C-NPS首届艺术漆推荐度榜单上斩获该品类第一。[3]

此次荣获五项质量信誉大奖，不仅彰显了立邦对产品和服务的精益求精，也为企业未来的发展夯实基础。未来，立邦将继续秉承诚信经营的理念，不断提升产品和服务质量，为消费者创造更多价值，为行业的高质量发展贡献更多力量。

[1] 内容来源：中国网，《荣誉揭晓！2023国资国企精选供应商十强榜单发布》，2023/12/15，http://hs.china.com.cn/zixun/118953.html，2024/3/25 [2] 内容来源：中房网，《2024房建供应链企业综合实力TOP500首选供应商服务商品牌》，2024/3/20，http://mp.weixin.qq.com/s/3pwKUKziON7CkiU9cgECbg，2024/3/25 [3] 内容来源：Chnbrand，2024/1/24，http://www.chn-brand.org/c-nps/，2024/3/25

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