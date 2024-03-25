云康集团公布2023年全年业绩 收益达人民币8.92亿元

加大研发投入 聚焦精准医疗和智慧化检测领域

香港2024年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 领先的中国医学运营服务供应商云康集团有限公司（「云康」或「集团」；股份代号：2325）公布截至2023年12月31日止年度（「报告期」）之全年业绩。2023年，集团持续拓展全国范围业务网络及服务，集团录得收益人民币891.5百万元。报告期内集团常规检测业务实现同比26.9%的健康稳步增长。由于与成本控制有关的运营及管理能力增强，整体毛利率稳定在36.5%。集团进一步提升运营及管理能力，加强现金流管理，使经营活动所得现金净额较去年明显改善。截至2023年12 月 31 日现金及现金等价物1,244.1百万元人民币。董事会建议宣派截至 2023 年 12 月 31 日止年度末期股息每股0.02港元。

持续拓展业务网络，检测服务不断提升

为更好地满足客户需求，集团除了拓展业务网络，同时加大于新技术、新产品研发方面的投入，推出多项具有市场竞争力的检测服务，并持续加大对二、三级医院的市场开拓。截至2023年12月31日，集团共有12家独立医学实验室，416家共建现场诊断中心，开展检测项目超过3,000项，年检测总量逾千万例；已形成覆盖国内31个省份及自治区、超过200座城市的客户服务网络。

积极助力医联体建设， 深度服务赋能医院发展

新医改启动以来，集团积极响应政策号召，发挥自身在专业化、标准化及数智化方面的优势，赋能医联体内各级医疗机构提升医学诊断及协同服务能力，形成了独具特色的医联体运营创新模式。同时，在集团与医院的合作当中，集团不仅提供「3+1」肿瘤、感染、遗传及生殖+精准医学的技术体系支撑，还提供深度服务体系的支援，包括区域医联体诊断中心运营、新技术/新产品导入、数字化专科建设服务、医学冷链物流服务、质量控制服务以及供应链服务等，以深度服务更好地赋能医院发展。此外，集团亦快速复制医检联合创新平台模式。年内，集团携手广东省人民医院共同成立医检联合创新平台。

推进技术创新，持续加大研发投入

报告期内，集团研发投入达55.3百万元，占营业收益的比例提升至截至2023年12月31日止年度的6.2%。截至报告期末，本集团累计已获得319项专利和知识产权，包括授权发明专利、授权实用新型专利、软件著作权专利等。集团通过加强与大学和研究机构合作，积极推进前沿检测技术的研发和市场转化，年内继续与芝加哥大学、多伦多大学、复旦大学、中山大学、南方医科大学、南方科技大学、南昌大学等国内外多家高校保持长期稳定的合作关系，在联合培养、实训实习、科学研究等方面提供广阔的平台与机遇。

集团高度重视研、产、服融合创新，积极整合国内外高校、科研机构及优质供应商资源，并借助数字化医疗、人工智能应用等先进技术，协助医院搭建科研创新与成果转化平台。透过研产服一体化服务医疗机构的科研和临床需求，缩短科研成果与产业化距离，提升优质医疗资源的可及性。

聚焦客户服务，应用 AI 辅助诊断技术

年内，集团专注以客户为导向的数智研发，加速推进「医疗+数字化」工作，构建远程病理平台并持续优化，协助各级医疗机构接入云康远程病理会诊网络。截至2023年12月31日，云康远程病理平台已涵盖536个医学检测项目，并在超过291家共建实验室成功运行，全面提升检验质量和诊断效率，打造高效赋能各级医疗机构的数字化病理会诊系统。集团拥有超过170名国内外病理医生，迄今已累计辅助医生发放70万份数字病理诊断报告，帮助医院提高科室效能约45%。同时，本集团积极与医疗机构建立标杆合作共建应用示范点，打造病理AI共建新模式，赋能医疗机构提升诊断能力和质量。2023年，本集团应用宫颈液基细胞学病理AI诊断，完成数万例宫颈液基细胞检测病例，推动数字化病理技术持续迈进。

建设精准医学中心，率先把握行业机遇

精准医学是依据患者内在生物学信息以及临牀症状和体征，对患者实施关于健康医疗和临牀决策的量身定制。由于越来越多患者寻求定制化医疗解决方案，精准医疗将呈增长趋势。诊断检测对增强精准医疗至关重要，因为精确的诊断检测可让医生了解患者的病症，从而定制治疗方案。凭借集团于诊断检测领域的经验及市场领导地位，集团率先采取行动以抓住这一行业机遇。截至2023年12月31日，集团自建及与医联体共建精准医学中心12家，覆盖癌症、遗传病和感染性疾病三个重大疾病领域。

精益运营，降本增效，提升运营效率

集团通过优化内部管理流程、提高运营效率等措施，有效降低了运营成本，并亦积极与供应商建立长期稳定的合作关系，确保了稳定供应和成本控制。报告期内，集团完成「强健工程」项目。通过对集团内部价值创造流程进行梳理，建立流程质量、时效和成本控制点的标准，分析现状与标准之间的差距，并建立避免熵增的规则与机制。

积极践行 ESG 理念，企业管治备受认可

报告期内，集团积极回应联交所新规要求，建立健全ESG及气候变化管理体系，积极识别并评估重要ESG议题，督促ESG相关目标及日常执行工作的有效落实，不断增强可持续发展管理能力。而在企业管治方面，集团的努力亦获得市场的充分认可。截至报告期末，集团已获得美国传媒专业联盟2022年度「远见奖」四项年报大奖、香港电视广播有限公司《环境、社会及管治大奖》2023之「ESG特别嘉许奖」以及第七届中国卓越投资者关系评选三项大奖等诸多荣誉。

未来发展策略

集团采取积极发展策略以实现集团的长期目标，助力优化医疗资源配置并加速行业发展。集团计划深化和推广大客户合作之校企合作模式和医检联合创新模式，聚焦客户需求，提高云康价值；此外亦计划继续加大对技术创新和研发的投入，落地新产品开发机制，进一步增强产品竞争力；同时，集团坚持数字化建设，并通过深化共建实验室运营管理，进而提升共建实验室经营效益。集团将加大研发投入，并寻求与行业领先者合作，进一步巩固其在国内市场的领先地位。

云康集团有限公司主席及执行董事张勇先生表示，「得益于一系列国家利好政策，医疗服务供给侧结构性改革进一步深化，紧密型县域医疗卫生共同体建设稳步推进，医疗检测服务市场迎来全新机遇。展望未来，集团将继续以『深度服务、精益运营』为经营宗旨，秉承创新驱动、服务至上的理念，积极推进精益运营和数字赋能，顺应国家政策方向，把握医疗检测市场的黄金发展机遇，为各级医疗机构提供更专业、高效、精准、便捷的精准医学检验和病理诊断服务，从而为『健康中国2030』宏伟蓝图的实现贡献力量，并为股东带来长远的回报。」

– 完 –

云康集团有限公司（股份代号： 2325 ）

云康集团是中国领先的医学运营服务提供商，早于2008年云康便开始面向各级医疗机构提供标准化的医疗诊断服务，通过利用自身专业的诊断能力以及覆盖全国的医联体服务网络，逐渐发展成为医学运营服务的领先平台。云康也是中国领先的医联体诊断服务供应商，提供涵盖医联体诊断及诊断外包的全方位医疗健康服务。云康向中国医联体内的合作医院提供诊断检测服务，通过现场诊断中心协助其提升临床诊断能力。迄今为止，云康已成功为来自全国416 家共建现场诊断中心提供专业服务，截至2023年12月31日，云康合作的医院分布于中国31个省市。

新闻垂询

云康集团有限公司

赵慧 香港办公室总经理;资本市场及企业传讯总经理

电邮： [email protected]

网页： www.yunkanghealth.com

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com