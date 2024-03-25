阿特拉斯•科普柯集团发布2023年报：令人难忘的一年，订单和收入均创历史新高

上海2024年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，阿特拉斯•科普柯集团发布2023年年报。集团总裁及首席执行官麦茨•拉姆斯特拉姆对过去的一年评价道：

“这是值得纪念的一年，我们取得了几项里程碑式的成就。我们实现了创纪录的订单和收入，并庆祝了公司成立150周年。我们业务增长的动力来自于我们的员工以及他们对为客户创造价值的持续关注。这种专注使我们能够很好地应对机遇和挑战，并确保我们继续建设一个更强大、更优秀的公司。”

2023年度亮点

订单量增加8%，至1706亿2700万瑞典克朗（2022年订单量：1580亿9200万瑞典克朗）

收入增长22%，至1726亿6400万瑞典克朗（2022年收入：1413亿2500万瑞典克朗），有机增长14%

四个业务领域在全球范围内收购了17家公司

在美国、亚洲和欧洲投资新的制造基地，以获得整个价值链中强大的本地业务能力

庆祝阿特拉斯•科普柯集团成立150周年

年度回顾：

市场回顾及需求

2023年，市场对阿特拉斯•科普柯集团设备和服务的需求依然强劲，订单总量有所增加。按可比货币计算，集团的设备订单量基本保持不变，而包括专业租赁业务在内的服务部分则增长了16%，所有业务领域和所有地区都取得了积极的发展。

考虑到全面影响的解决方案

我们创造价值的核心在于能够帮助客户与社会应对挑战的技术和员工。2023年，我们将总收入的4%（约61亿6600万瑞典克朗）投入研发。在过去的几年中，我们在开发高效的技术和解决方案方面不断增加投入，以实现向低碳社会的转型。

毫无疑问，气候变化是我们这个时代面临的最大挑战，我们承诺通过减少我们的运营和产品对环境的影响，成为环保问题解决方案的一部分。与此同时，在与社会对新能源、新型交通方式和自动化的需求相关联的新领域创建增长平台，可能是我们有史以来最大的机遇。如果我们要成功地控制全球变暖并将温度保持在地球所能承受的极限范围内，就必须进行重大变革。阿特拉斯•科普柯集团在这一转变中扮演着重要角色，对此我们深感自豪。

得益于我们的连接技术、真空解决方案和压缩机，我们在实现运输行业电气化方面发挥着明显的作用。我们还是客户在开发能源储存解决方案和可再生能源生产产品（如光伏电池板、风机和氢气）方面的重要合作伙伴。这些领域在我们的业务中占有越来越重要的地位。近几年来，我们也更加注重针对新增长平台的研发活动，并因此推出了几款新产品。

致力于实现真正的变革

通过设立科学减碳目标，我们承诺根据《巴黎协定》减少温室气体的直接和间接排放。然而，我们还未能减弱产品使用阶段的排放。

如今，我们的绝大多数产品已经实现了电气化。减少客户排放是我们与其他工业公司共同面临的挑战，因为我们的进步取决于外部新技术的发展和基础设施的采用。要降低我们产品所消耗能源的排放量，就需要更广泛地采用可再生能源，并实现电网的去碳化。就我们自身的排放、管控的排放源以及外购能源产生的间接排放而言，我们正在取得良好进展。这体现了我们致力于做出真正的改变以及认真对待我们的长期目标的决心。

设定雄心勃勃的目标的另一个积极作用是激发新思维和新举措。今年，我们推出了气候意识培训，并在各地公司举办了“气候黑客松”活动，就我们作为一家公司如何减少自身以及客户对气候的影响出谋划策。我们都应该思考，作为个人和大集体的一员，我们能做些什么，以确保下一代能够继续在我们这个美好的星球上繁衍生息，并享受经济发展和开放包容的社会所带来的各种可能性。

阿特拉斯•科普柯集团致力于持续提高我们的环保绩效，并坚持以环保的方式开展我们的业务，为子孙后代保护我们的地球。在我们的价值链中，超过90%的二氧化碳排放是客户在使用我们的产品时产生的。为了减少产品使用时的排放，我们的主要重点是提高产品的能效，并继续将小部分尚未电气化的产品电气化。

压缩机技术业务领域：

注重不断提高产品效率，提高高能效产品的销售组合比例，通过更智能的中央控制和变速组合优化压缩机房。

真空技术业务领域：

专注于提高产品性能，整合智能技术以优化所需能源，并利用我们的服务团队进行产品升级，从而延长产品生命周期。

工业技术业务领域：

重点开发和提供替代气动产品的电动产品系列，提高现有产品系列的能效，优化客户对产品的使用。

动力技术业务领域：

重点为每种产品提供电气化替代品，包括储能系统，提高内燃机的燃油效率，并通过提供在建筑工地使用氢化植物油的解决方案，鼓励客户使用可再生柴油（氢化植物油）。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com