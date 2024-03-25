2024三江源•沁源行动启动仪式在沪举行

共护江源江尾 焕新致净未来

上海2024年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年3月22日是世界水日，由中华环境保护基金会携手联合利华沁园品牌、三江源生态保护基金会共同发起的“三江源•沁源行动”在上海吴淞炮台湾湿地公园举行2024年项目启动仪式。作为行动开展第四年，“三江源•沁源行动”将走进澜沧江源的雪豹之乡，开展支持水源地生态保护及饮水健康改善等一系列工作。中华环境保护基金会理事长徐光、中华环境保护基金会副秘书长王振刚、三江源国家公园管理局党委委员、副局长孙立军、三江源生态保护基金会副理事长官却、上海市生态环境局水处督察专员孙华、上海市宝山区生态环境局郑恺局长、联合利华沁园集团首席执行官潘诗阳等出席活动现场。

走进澜沧江 携手共护雪豹之乡

“三江源•沁源行动”于2021年正式启动，在三江源国家公园管理局的大力支持下，围绕“守护净土”、“净美家乡”、“焕新传统”三个板块在三江源地区开展多项行动，致力于为期十年开展行动，守护中华水塔。行动开展三年来，从玉树到玛多再到长江源区，累计支持三江源地区12个生态村的生态环境保护工作，助力6000位管护员开展水源地巡护，巡护面积超过4000平方公里，减塑近12吨，期间推选并奖励30名“沁园卫士”，激励生态管护员开展科学专业的巡护工作。设立21座零废宣教站点，鼓励和宣传“零废出行”的理念。

澜沧江源园区是国际河流澜沧江及众多水系、支流的发源地，肩负着共建绿色生态屏障的责任，在水资源及生态系统保护、生物多样性保护、科考研究等方面具有不可替代的价值。基于过去三年行动累积的经验，2024年“三江源•沁源行动”将走进澜沧江源，并发挥行动的平台效应，联动更多社会力量共同行动，以期实现更大公益价值和社会影响。

今年，项目还将继续携手民间环保组织绿色江河，在川藏公路（国道318线）沿线的绿色驿站，建设更多“沁园水站”为往来游客带来健康饮水，并通过建设“零废宣教站”的方式，在高原旅行过程中传递“零废出行”、“零废生活”理念。

“‘三江源•沁源行动’启动以来，在三江源地区开展了很多水源地生态环境改善的探索创新性工作，利用行动平台发挥沁园的专业优势，同时也吸引了更多社会力量参与到三江源生态环境保护工作中来。”中华环境保护基金会副秘书长王振刚表示，“生态环境工作需要更多人的共同关注与参与，借助项目平台我们将以更多样的方式、吸引更多的社会力量行动起来，助力三江源地区生态改善，助力该地区成为人与自然和谐共生的全球可持续发展示范区。”

发挥技术优势 沁园水站坚守饮水健康

自2021年启动以来，“三江源•沁源行动”已经在玉树、囊谦、玛多以及青藏公路沿线等地建设了34座“沁园水站”。今年，行动将走进澜沧江源杂多县重点学校、合作社等公共社区建设“沁园水站”，改善当地居民饮水健康。



沁源对话

在沁源对话中，作为2021年就参与到“三江源•沁源行动”的青海省三江源生态环境保护协会秘书长东周群培分享了自己和三江源•沁源行动的故事。在玉树邹凌第一希望小学，受到高海拔、低气温等自然环境因素的影响，学生在校饮水需要自备，冬季饮用热水是大问题，而行动走进甘达村，沁园技术团队攻克技术难题为学校定制了“校园机”，全校两百多名师生随时都可以喝上洁净的热水。

“‘三江源•沁源行动’着眼三江源地区水生态的守护开展了一系列行动。‘致净健康水源2030’的主题表达了美好的十年愿景，也是沁园品牌用实际行动见证了饮水思源的情怀、不忘初心的使命与坚定前行的力量，用建设‘沁园水站’等方式，对三江源当地生态管护员带来切实帮助。”三江源国家公园管理局党委委员、副局长孙立军表示，“‘三江源•沁源行动’提升了公众的生态环保意识，对守护优质水源地具有积极意义，相信未来会有更多人参与其中，为保护‘中华水塔’贡献出自己的一份心力。”

共赴世界水日 江尾秀出江源美

吴淞炮台湾湿地公园位于长江、黄浦江交汇处，是上海天然绿色氧吧，也是上海内陆地区首个国家级湿地公园。今年行动的启动仪式以“共护江源江尾 焕新致净未来”为主题，于3月22日“世界水日”在上海吴淞炮台湾湿地公园举行并开展为期两周的摄影作品展，将一系列展现大美江源的动人画面展现在游客面前，围绕《守•万物之生》、《净•三江之源》、《焕•质朴之情》三大主题以生动的方式呈现三江源自然生态资源的宝贵，唤起城市公众对于江源的关注和热爱。

2023年10月，行动发起“秀江源”2023三江源•沁源行动摄影作品征集活动，受到三江源地区生态管护员的踊跃参与。活动当日，主办方及合作方领导为来自三江源地区的生态环保摄影师代表颁发了纪念证书，以鼓励更多生态管护员拿起手中的相机记录下江源之美。

沁园品牌焕新 公益机型搭建公益桥梁

作为深耕净水领域26年的品牌，沁园始终践行“点滴匠心，净无止境”，以匠心为产品初衷，通过研发与创新为更多中国家庭和下一代带来健康饮水体验。后疫情时代，沁园洞察到消费者用水需求多维发展，在2024年，沁园从品牌标识到沟通主题全面焕新，以科技创新、产品工艺、滤净效果的极致追求全面满足多元净水需求。

“焕新升级聚焦匠心、极致、守护三个关键词，匠心体现于沁园26年专注净水市场，用专业与匠心给消费者带来高品质的产品。而极致体现于沁园对制水科技的极致追求。守护是从源头到龙头，从家庭到家园的守护。沁园希望用自己的专业为每一个家庭守护好这个水源，做中国家庭水源守护者。”联合利华沁园集团首席执行官潘诗阳表示。

随着沁园品牌焕新，2024年，三江源沁源行动也将焕新升级。为了更好地支持“三江源•沁源行动”的开展，今年沁园特别推出了多款公益机型，为消费者搭建参与公益行动桥梁，呼吁更多社会力量能够从源头关注饮水健康，共同加入守护江源的行动。

在联合利华“让可持续生活触手可及”的指引下，沁园围绕着绿色供应链、创新科技和社会责任三个方面不断探索在行业中可持续发展的新方式，而“三江源•沁源行动”则是沁园携手诸多合作伙伴践行社会使命的重要承诺。



联合利华沁园集团首席执行官潘诗阳讲话

“饮水思源！在过去的三年中，我们从三江源•沁源行动中收获了很多，在做好自身专业、专注匠心的同时，我们希望肩负新的使命。沁园，做中国家庭水源守护者！从龙头到源头，从家庭到家园，用我们的专业，为每个家庭守护致净水源。”潘诗阳表示。

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