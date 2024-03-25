中国发展高层论坛丨诺华首席执行官万思瀚：建设有竞争力的创新生态系统，加快推进放射配体疗法开发与应用

上海2024年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月24-25日，中国发展高层论坛2024年年会在北京召开。诺华首席执行官万思瀚（Vas Narasimhan）博士出席本次年会，并在"创新赋能健康产业"主题研讨会上发表演讲，就如何通过创新促进新质生产力的发展、建设有竞争力的医药创新生态系统、推动放射配体疗法等先进疗法的应用等话题，分享了诺华的洞察与实践，为推动中国医药产业高质量发展建言献策。这是万思瀚博士自担任诺华首席执行官以来第三次现场出席中国发展高层论坛。

创新对于中国经济和社会的可持续发展至关重要。创新不仅是经济增长的引擎，也是应对包括人口老龄化、慢性病增加和未被满足的医疗需求等这些医疗卫生领域挑战的关键解决方案。在生物医药领域改革和政策引导下，中国生物医药产业正在从以跟随式创新为主的时代加速向更加注重差异化创新和源头创新的时代迈进，这不断吸引着全球领先制药企业加大在中国的投入，促进了中国医药创新领域的发展，包括临床试验数量明显增加、药品可及性进一步提升等。

作为全球领先的医药健康企业及中国医药行业发展的积极参与者，在本届论坛上，诺华提交了主题为"建设有竞争力的创新生态系统，惠及中国患者"的政策建议，就加快放射配体疗法这一先进疗法的开发与应用积极建言。

放射配体疗法是新一代创新型靶向治疗放射性药物，通过将放射性同位素与配体结合以直接靶向肿瘤细胞，能够杀伤肿瘤细胞，并最大限度减少对健康细胞的损害。

放射配体疗法在肿瘤精准靶向治疗方面有着广泛的应用前景。近年来国家陆续发布了多项促进放射性药物开发的政策文件，不断推动我国放射性药物的研发与应用向国际先进水平靠拢。

诺华是开发放射配体精准靶向药物的先驱和领导者。2022年3月，诺华推出的全球首款用于前列腺癌治疗的放射配体疗法获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。同年12月，该创新疗法在欧盟获批，随后在英国、瑞士、加拿大、新加坡、中国香港等国家/地区获得批准。中国已经同步启动关于该疗法的国际多中心临床研究。截至2023年，诺华在全球共有约10款放射配体疗法相关的在研产品，覆盖一系列肿瘤疾病。

作为一家完全专注于创新药物的企业，诺华聚焦患者需求最为迫切的四大核心治疗领域（心血管、肾脏及代谢，免疫，肿瘤，神经科学），以及五大关键技术平台（xRNA疗法，放射配体疗法，基因与细胞疗法，化学疗法，生物疗法），诺华是唯一一家在这五大平台同时进行研发投入的公司。2023年，全球有约2.84亿患者受益于诺华的产品。

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