半岛酒店集团大型环球项目《艺术回响》载誉归来 呈献全新香港展

展出包括香港艺术家伍韶劲等国际艺术菁英的当代艺术作品

香港2024年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 半岛酒店集团的大型环球艺术项目《艺术回响》即将凯旋回归，于2024年3月25日在集团旗舰香港半岛酒店推出全新展览。《艺术回响》将于香港艺术周期间开幕，展出埃莉斯•莫林（Elise Morin）、伍韶劲、拉克兰•图尔赞（Lachlan Turczan）和沙亚•沃尔法克（Saya Woolfalk）四位艺坛翘楚的特别委托作品，展期将至5月17日，欢迎公众参观。

半岛酒店集团于2019年与环球文化顾问伊索尔德•布尔迈尔（Isolde Brielmaier）及毕天娜•潘迪斯（Bettina Prentice）携手合作，推出《艺术回响》大型环球项目，为宾客在各半岛名城带来引人入胜的非凡体验。这个项目同时为艺术新晋提供资金、策展和物流方面的协助，让他们得以倾力创作别具意义的全新公共艺术作品，从而支持文化艺术的生态发展。

香港上海大酒店有限公司营运副总裁罗瑞思说：“通过这个项目，我们一直致力与艺术家建立更深厚并具影响力的关系—为他们的作品提供赞助和基础展览平台，而非单纯作为展场而已。我们尤其欣喜，能够协助香港艺术家伍韶劲完成这一极具规模的项目。伍韶劲这件装置作品，彰显了香港半岛酒店代表性的外墙无疑是艺术创作的沃土。”

引人入胜的崭新艺术作品

伍韶劲（1980 年在中国香港出生）的作品《Esmeralda》，是专为别具一格的香港半岛酒店前庭外墙特别创作的动力艺术装置，作品名字取自意大利作家伊塔罗•卡尔维诺（Italo Calvino）于1972年的经典著作《看不见的城巿》（Invisible Cities），该小说探讨了文化、记忆、真理、过去和现在。《Esmeralda》由翡翠色丝带组成，每条丝带长达36米并由电动绞车独立操作，令这件作品在万有引力与空气浮力之间摇摆起伏。伍韶劲通过这件大型作品，让人联想起短暂的潮汐，一直以来将世界各地的旅客带来香港。

拉克兰•图尔赞（1993年在美国洛杉矶出生）的《Harmonic Resonance》，是《艺术回响》2024年展出的另一件委托创作的动力雕塑，旨在探索可视化声音那犹如催眠和冥想的特质。直径逾1.6米的抛物面镜将注满一池浅水，图尔赞将利用低频率的次声波，在水面上形成振动图案，他说：“过去十年来，我一直在完善一种遵循简单和自然算法的艺术创作：以声音为水塑形，用水塑造光。”图尔赞表示，1960年代美国加州的「光与空间运动」，对他影响深远。

埃莉斯•莫林（1978年在法国巴黎出生）的闪亮作品《SOLI》，原于2019年受集团委托所创作，她特别就这次《艺术回响》香港展，为作品新增了不少元素。莫林的跨界艺术创作，融汇科学、艺术与科技，持续探索景观作为一种艺术体裁。这件雕塑作品采用数以千计的废弃唱片制作，每张皆按它们的安全级别以工业方式压碎，作品的外形让人联想起法国壮丽的宫殿，同时也是她对废弃物所带来的物质负担作出的无声评论。

沙亚•沃尔法克（1979年于日本岐阜出生）展出的装置作品《Visionary Reality Portal》，是一个多重感官的数码冥想室。沃尔法克致力于持续创作「The Empathics」系列 — 一个虚构的团体，将DNA与植物融合以实现乌托邦。透过The Empathics的身体变化，沃尔法克探索了融合性、灵性、民族和种族论述的主题。《Visionary Reality Portal》将设于酒店地面层的专设空间，以手绘纸张、实景真人和3D动画组合而成，包含曼陀罗、彩绘玻璃窗以至nkisi（承载动物灵魂的非洲传统神圣雕像）等独特的文化元素。沃尔法克同时特别设计了一个Instagram专用滤镜，让参观人士成为装置作品的一部分；而参观人士通过这滤镜，亦将成为作品数码档案的一部分。

《艺术回响》香港展共同策展人毕天娜•潘迪斯说：“自《艺术回响》推出以来，半岛酒店集团一直展现了对艺术家愿景的勇敢承诺。通过协助艺术新晋孕育大胆和实验性的意念，半岛酒店集团成功将这些复杂概念变为现实。”

对当代艺术的承诺

半岛酒店集团一向致力推广各半岛名城丰富多姿的文化面貌，邀请宾客以不同途径接触当地艺术。集团曾推出艺术家驻店计划、举办了丰富并具文化代表性的展览、讲座和研讨会，并筹办导赏团参观当地创作人的工作室并举办工作坊。这批当地艺术家的作品，皆体现了地道的独特风味和活力。

《艺术回响》香港展将在香港半岛酒店展出至5月17日，其后将移师其他半岛酒店展出，并加入当地艺术家受委托创作的全新装置作品。展览期间，香港半岛酒店将欢迎公众免费参观所有展出作品，并提供导览服务和活动，进一步展现城市当地蓬勃的艺术生态。

配合《艺术回响》香港展的推出，香港半岛酒店将于巴塞尔艺术展香港展会的收藏家会厅內的Felix Lab，为宾客提供以《艺术回响》为主题的特色鸡尾酒单，包括四款鸡尾酒和一款无酒精鸡尾酒，Potato Soliloquy、Grape Soliloquy、Succulent Soliloquy、Corn Soliloquy以及不含酒精的Coconut Soliloquy，巧妙呼应在酒店展出的艺术装置。此系列饮品将会由2024年3月26日至5月17日期间于香港半岛酒店内的半岛酒吧供应。

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沙亚·沃尔法克（1979年于日本岐阜出生）展出的装置作品《Visionary Reality Portal》，是一个多重感官的数码冥想室。（半岛酒店集团官方照片）

有关香港上海大酒店有限公司（香港上海大酒店）

香港上海大酒店有限公司于1866年注册成立，为香港联合交易所上市公司(00045)。香港上海大酒店乃一间集团的控股公司，集团持有、发展并管理位于亚洲、美国及欧洲主要地点的豪华酒店、商用及住宅物业，并提供旅游及休闲、会所管理及其他服务。半岛酒店集团由香港半岛酒店、上海半岛酒店、王府半岛酒店、东京半岛酒店、纽约半岛酒店、芝加哥半岛酒店、比华利山半岛酒店、伦敦半岛酒店、巴黎半岛酒店、伊斯坦堡半岛酒店、曼谷半岛酒店及马尼拉半岛酒店组合而成。集团旗下物业包括香港的浅水湾综合项目、山顶凌霄阁及圣约翰大厦、越南胡志明市的The Landmark及法国巴黎的21 avenue Kléber。集团旗下会所与服务包括香港山顶缆车、加州喀麦尔鹑园高尔夫球会、香港的半岛会所管理及顾问服务、半岛商品及大班洗衣。

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Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com