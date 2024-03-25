每一程都有大家 守护30000跑者逐梦江城 大家人寿传递保险温度

北京2024年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月24日，武汉马拉松如期在江城拉开帷幕，这场沸腾全城的盛事吸引了来自全球38个国家和地区的3万余名跑者。他们一路与绚烂的樱花、名胜古迹为伴，共同奔赴这场热爱的盛宴。大家人寿作为2024武汉马拉松的唯一保险合作伙伴，为参赛者和赛事提供了超过200亿元的全面风险保障，确保了整个赛事的安全和顺利进行。此外，大家人寿还携手Keep组织了一场线上马拉松挑战赛，进一步激发全民热跑的激情。

大家守护全城热跑，倾力呈现暖心风景

3月24日7时30分，3万跑者从武汉三阳路口起跑，在樱花盛开的季节，用运动感受城市魅力。他们有力的脚步、挥洒的汗水，展示着运动风采和马拉松精神。

"马拉松赛事要求参赛者具备持久的耐力和坚定的意志，不断挑战自我，超越身体极限，这与保险追求长期稳健发展、持续为客户提供保障的价值是相契合的"大家人寿党委组织部部长、人力资源总监王学群表示。

本届汉马参赛人数创历史新高，3万人的规模给保险保障工作带来更大的考验。除了提供超200亿元的保险保障，大家人寿同时组建"守护跑团"，无论是医疗救助、路线指引还是其他突发状况的应对，他们都在第一时间给予跑者最及时、最专业的帮助。

上下同心焕发活力，大家力量全民见证

作为2024武汉马拉松唯一保险合作伙伴，大家人寿精心统筹为赛事量身定制保险服务方案。大家人寿湖北分公司临时负责人周耿表示，马拉松活动需要提前精心规划，确保顺利进行，而保险作为重要的风险保障工具，更需要专业的规划和指导。此次合作参与马拉松赛事，不仅体现了大家人寿对体育事业的大力支持，同时也展示了大家人寿在风险管理方面的专业能力和企业社会责任。

作为大家保险集团旗下专业寿险子公司，大家人寿始终坚守保险的核心价值，致力于为客户提供全面、细致的保险服务，并以服务养老事业为契机，持续创新养老金融产品，探索"保险+养老服务"商业模式。目前，大家保险专业养老品牌大家的家在国内推出"城心医养""旅居疗养""居家安养"三大产品线，通过多层次的养老权益，满足不同家庭、不同人生阶段的多样化养老需求。

为弘扬拼搏精神，满足更多奔跑者的参与热情，大家人寿还携手Keep定制线上马拉松挑战赛，打破地域限制，通过门槛更低的参与方式，设计了里程叠加的挑战机制，丰富的完赛奖品，为更多跑步爱好者提供了奔赴热爱的机会。截至3月25日，此次线上马拉松挑战赛已有超过10万人报名参与。

怀真诚之心深耕社会公益事业，以创新为指引探索"保险+养老服务"。未来，大家人寿将持续坚守服务使命，秉承保险工匠精神，聚焦不同人群的全生命周期解决方案，驱动升级保险产品体系，造福大众生活，添彩社会发展。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com