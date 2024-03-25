邀请函：音昱OCTAVE将以"不二选择，合一世界"为主题，举办第四届合一国际文化节

苏州2024年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新的时代已经到来。挑战是演化和共创新未来的机会，而意识、信念、文化和世界观的转变，将推动一种以健康和幸福为共同目标的全新的生活方式，并引领商业世界的向善变革，主动创造积极的社会影响。

作为一个拥有百年基业，传承超过四代的家族企业，曹氏家族始终以"不断进化，服务时代"为核心。万邦泛亚集团在第四代掌舵人曹慰德先生的带领下，汲取东方智慧和现代意识科学，开始探索一条通往幸福时代的新路径，一个兼具使命感和存在感的和谐社会。

2024年4月12日至14日，在苏州阳澄湖畔的音昱水中天，大健康行业领导者、万邦泛亚集团旗下品牌音昱OCTAVE，将以"不二选择，合一世界"为主题，举办第四届合一国际文化节，一场集峰会论坛、美学生活、身心习练、健康美食、创意市集、艺术表演等为一体的大型盛会，诚邀各位与我们一起，拥抱一个面向未来的幸福新时代。

文化节期间还将举办曹宝记（TPC）品牌揭幕仪式，一起追溯家族之源，回顾近120年跨越四代人的家族传承，见证始终服务于时代而不断进化的家族精神。秉持"造福人类，创造财富"的品牌使命，在集团主席曹慰德先生的带领下，曹宝记将以家族印章为鉴，致力于在幸福时代持续推动商业向善和可持续发展。

2024合一国际文化节

活动时间：2024年4月12日-14日

曹宝记品牌揭幕仪式

活动时间：2024年4月12日（周五）16:30-18:15

媒体专场预览（曹宝记品牌）

2024年4月12日

10:00-10:40, 11:00-11:40, 12:00-12:40

13:00-13:40, 14:00-14:40, 15:00-15:40

（每场次20人）

活动地址：江苏省苏州市工业园区阳澄环路199号，音昱水中天

了解更多信息请至音昱品牌及活动官方网站（https://www.octaveliving.com；www.atonefestival.com）

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