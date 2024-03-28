堃博医疗(02216.HK)公布2023年年度业绩

肺病治疗产品研发持续领先，产品销售稳健推进

杭州2024年3月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年3月28日，中国肺部疾病精准介入诊疗领军者堃博医疗（02216.HK)公布其截至2023年12月31日的年度业绩。报告期内，公司实现产品销售收入1241万美元，同比增长32%。其中，中国内地产品销售总收入为862万美元，同比上涨48%。

2023年，公司坚定的围绕"导航-诊断-治疗"的产业布局，并且大力推进肺部疾病治疗类产品的创新研发以及临床试验，巩固公司在呼吸介入领域的领军地位。年内，紧抓政策带来的市场机遇，多款产品完成国产化，获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，降低生产成本，丰富公司产品序列，助推市场渗透率，以期带动销售收入稳步增长。

治疗产品研发及临床进展仍居世界前列

堃博医疗针对肺部疾病介入治疗的产品研发与临床试验进展持续领先全球。2023年，公司针对慢性阻塞性肺疾病（COPD，慢阻肺）及肺癌介入治疗的产品研发取得重大进展，主要为：

肺癌治疗领域—RF II已递交注册

智衡RF II肺部射频消融系统已于2023年第一季度完成确证性临床试验随访并于四季度提交国家药品监督管理局注册（NMPA）。该产品是全球首款适应症为肺癌的经支气管介入治疗产品，其确证性临床研究结果充分证实了智衡RF II在临床上治疗肺癌的安全性及有效性，结合射频介入治疗微创、可重复消融以及可与其他疗法联用的特点，智衡RF II的研发及上市，将有效推动肺癌治疗关口前移，为患者提供更多的治疗新选择。

慢阻肺治疗领域—TLD上市前临床顺利开展中

中国首个自主创新治疗慢阻肺急性加重的肺部靶向去神经消融（TLD）系统，已于2023年7月完成上市前临床试验的首例手术，该临床试验计划纳入189例患者，截至2023年12月31日，已在超过20家研究中心完成超过40例受试者入组。

公司凭借强劲的研发创新能力，聚焦肺部疾病治疗领域，巩固其在全球呼吸介入市场的研发竞争优势，随着治疗类产品的不断上市，不仅为患者带来新的肺病解决方案，也为公司可持续发展及商业化渗透注入长期动力。

上市产品商业化落地稳步推进

2023年，公司全面推出呼吸介入的"堃博方案"，实现"定位-抵达-诊断-治疗"的全方位产品布局，融合已上市产品的经验，全面展开商业化落地工作。未来，公司将持续探索各类产品的销售策略，凭借全面的产品组合、积极的营销规划和高效的落地能力，实现公司产品的快速入院和销售收入的显著提升。

InterVapor ®

InterVapor ®热蒸汽治疗系统是全球唯一一款无植入物的慢性阻塞性肺病（COPD）的介入治疗器械。2023年，InterVapor ®已在中国超20家医院进行商业化植入，约100家医院接触使用/试用该技术。

自InterVapor ®上市以来，各级医院已逐步展开经支气管内窥镜热蒸汽消融治疗术（BTVA）。BTVA手术操作简单、耗时短，术后反馈良好，部分医院已拥有单日多例BTVA手术的经验。未来，伴随各地区医保逐步覆盖及患者疗效普及，InterVapor ®热蒸汽治疗系统有望在大量基层医院得到广泛临床应用。

导航产品

堃博医疗目前拥有3款气道内实时导航上市产品LungPoint、LungPoint Plus（亚洲以外地区称Archimedes Lite）及 LungPro（中国以外地区称Archimedes）。导航类产品的商业化通过直销与经销相结合的方式稳步推进。报告期内，根据公开资料统计，公司导航装机数量仍位于中国市场前列，市场占有率约为40%。

耗材产品

至2023年12月31日，BroncTru 途扩一次性使用经支气管镜穿刺扩张导管、"雾泉®"一次性使用内窥镜雾化微导管等耗材，已在上海、山东、湖南等地的多家医院实现多场景临床应用。

国产化与术式普及释放公司新动能

2023年，公司的国产化战略成果初步显现。国产版LungPoint、国产版InterVapor®陆续获得NMPA注册证，国产版LungPro已提交NMPA注册申请。设备国产化的落地，充分释放了公司中国生产基地的优势，不仅为公司毛利率提供了充足的动力，更丰富了产品序列，满足更广阔的医疗设备市场需求。

持续的国内外交流活动大力推动创新术式普及，增强公司品牌影响力。2023年，堃博医疗于海内外开展了多场医生培训活动、高峰论坛等系列学术交流活动，大力普及公司产品技术优势及行业领先地位，在产品序列更加丰富、患者疗效逐渐被认可的共同促进下，极大程度的提升了公司产品在医院的知晓度与渗透率。

展望未来，公司将在不断攻坚创新产品品牌推广及商业化落地的道路上，多手段推进公司成本控制及产品销售，增强公司的综合竞争优势，释放更多的经营韧性。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com