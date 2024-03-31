一名中国非法移民闯入加州美军基地被逮捕

一名来自中国的非法移民因为私闯美国加州一个军事基地并且拒绝遵令离开而遭到逮捕，再次引发有关中国间谍可能试图渗透美国敏感军事目标的担忧。 美国边境巡逻队警员格雷戈里·博韦诺（Gregory Bovino）星期五（3月29日）在社媒X平台上贴文说，边境巡逻队接获加州一个美国海军陆战队基地的报告，一位没有透露姓名的中国公民“未经授权进入基地”，而且“忽略要求离开的命令”。 “当事人经证实是非法进入我国。他这一行动的目的和意图仍在调查中，”博韦诺的贴文写道，并贴出了这名私闯军事禁地的中国移民照片。 美国《新闻周刊》在报道中指出，由于美国南部和北部边界最近涌入大批移民，以及美中之间紧张关系居高不下，许多美国国会议员早已对中国公民进入美国领土表达关切。 包括共和党籍联邦参议员乔妮·厄恩斯特（Joni Ernst）和马可·鲁比奥（Marco Rubio）在内的三十多名国会议员曾要求美国国土安全部修订某些签证规定。这些议员本周稍早向《新闻周刊》表示，中国公民没有B-1商务或B-2旅游签证便可以通过北马里亚纳群岛自由邦进入关岛这样的美国领地的现象必须立即进行改革。 《新闻周刊》曾以电邮联络美国海关和边境保卫局（CPB），寻求对中国公民私闯加州军事基地一事的评论，但是没有收到立即的回应。 美国智库移民研究中心调查部主任、前美国移民和海关执法局局长资深顾问乔恩·费里（Jon Feere）在X平台上贴文表示，美国首先应该调查这位中国公民最初是如何进入美国的。 费里在X上发文质问：“在这里非法是因为他逾期居留/违反签证规定？还是说在这里非法是因为他未受检查就越境进入美国？” 《新闻周刊》引述美国律师和作家章家敦的话说，“我们必须假定这名中国公民是军人或某种特工。把他送去关塔那摩。” 遭中国公民闯入的美国海军陆战队基地位于加州南部因皮里尔郡（Imperial County）的埃尔森特罗（El Centro），这座基地占地410平方英里，已经存在将近一个世纪。基地所在的因皮里尔山谷与墨西哥有长达70英里的共同边界。美国边境巡逻队则在这里的四座城市设有指挥中心。 《新闻周刊》指出，加州近年来出现了很多中国移民。美国海关和边境保护局的数据显示，在去年10月1日开始的2024财政年度的前三个月里，美墨边境出现的中国移民至少有15,700人次，超过了2023财政年度全年的中国移民人数。 近年来，美国多处军事基地都曾发生中国公民或游客未经授权私闯的事件，有些人因此被警告、罚款，有些人被判刑入狱，也有人被驱逐出境。 不过中国政府否认这些中国公民或游客是间谍和特工，并指责美方秉持冷战思维、编造一些耸人听闻的故事。