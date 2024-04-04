「走線」途中不幸罹難？墨西哥海灘驚現8中國死者

瓦哈卡州檢察官辦公室表示，這些移民乘坐的是一名墨西哥男子駕駛的船隻，該船前一天從瓜地馬拉邊境附近的恰帕斯州東南部城鎮塔帕丘拉（Tapachula）出發。 圖：取自「X」@bxieus 近年來，從墨西哥非法進入美國的中國移民數量激增，顯示中國「走線」潮情況嚴峻。墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）一處海灘，上週發現 8 具中國移民的遺體，而因該處海域為非法偷渡進美國的熱門路線，猜測一行人在「潤」（run）的途中不幸罹難。 據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，瓦哈卡州檢察官辦公室在一份聲明中表示，3 月 29 日在瓦哈卡州南太平洋沿岸海灘上發現了 7 名女性和一名男性的屍體。 瓦哈卡州檢察官辦公室表示，這些移民乘坐的是一名墨西哥男子駕駛的船隻，該船前一天從瓜地馬拉邊境附近的恰帕斯州東南部城鎮塔帕丘拉（Tapachula）出發。聲明稱，一名中國男子在這次旅行中倖存，但並未解釋船隻操作員發生了什麼事。 聲明表示，正在與聯邦機構合作調查這起事件，並與中國駐墨西哥大使館合作確認屍體身分。 美國政府數據顯示，2023 年執法部門抓獲了超過 37,000 名從墨西哥非法越境美國的中國公民，而過去十年平均每年約 1,500 人。CNN 稱，儘管中國非法偷渡數量仍遠不如包括墨西哥、委內瑞拉和瓜地馬拉等移民，然而他們有望成為成長速度最快的移民群體。