STC Bank在沙特央行的支持下推出测试版

沙特阿拉伯利雅得2024年4月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，沙特中央银行(SAMA)正式批准STC Pay进入转型为STC Bank的下一阶段。此次测试版的发布仅限于预先选定的客户，为今年晚些时候的全面公开发布做好准备。此举得到了SAMA的支持，表明其致力于在数字化转型和赋能方面发挥关键作用，通过扩大数字金融交易的比例向无现金社会转型，实现"2030愿景"(Vision 2030)的宏伟目标。

此次推出的测试版将使部分用户能够将其账户从STC Pay数字钱包升级为STC Bank账户。这些用户将获得一个STC Bank国际银行账号(IBAN)和额外的银行服务。

STC Bank的目标是提供符合伊斯兰教法的银行服务和金融解决方案，同时利用先进的金融技术来确保最大程度的安全性和客户保护。STC Bank将通过以客户为中心的数字化方式来提供传统银行服务，为沙特银行业注入新的活力。

STC Pay成立于2018年10月，是首家获得SAMA许可的金融科技公司。自此，它已成为该地区最大的数字钱包，通过移动优先的方式为超过1200万名客户提供金融服务。该公司最近获得了SAMA颁发的许可证，将全方位转型为一家数字银行。这一转型符合金融业发展计划下的金融科技战略执行计划，旨在将沙特阿拉伯打造成为全球化的金融科技和创新技术型金融服务中心，从而增强个人和社区的金融与经济能力。

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