人类前沿科学计划向博士后科学家颁发奖学金

人类前沿科学计划：向来自 28 个国家的 59 位最具开创精神的博士后科学家颁发奖学金

法国斯特拉斯堡2024年4月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为了促进下一代生命科学研究的发展，来自 28 个国家的 59 位世界顶尖新兴科学家获得了 2024 年人类前沿科学计划 (HFSP) 奖学金。

HFSP 首席科学官 Guntram Bauer 表示："才华不是与生俱来的，而是后天培养而来的。HFSP 致力于通过奖学金计划大力支持下一代先驱者，2024 年获奖的研究员极具潜力、前途不可限量。我们很高兴能帮助他们磨练专业、开拓视野。"

来自这些国家/地区的博士后科学家获得了 2024—2027 年度的 HFSP 奖学金：

阿根廷 法国 以色列 斯洛文尼亚 奥地利 德国 意大利 西班牙 玻利维亚 希腊 日本 苏丹 加拿大 印度 立陶宛 中国台湾 中国 印度尼西亚 荷兰 英国 哥伦比亚 伊朗 葡萄牙 美国 芬兰 爱尔兰 新加坡 乌拉圭

按国籍列出获奖者、主办实验室和工作计划的在线手册：

查看 2024 年 HFSP 奖学金获得者以及按研究员国别编排的索引。

关于 HFSP 奖：

HFSP 奖学金为期三年，平均总额为 200,000 美元。研究员在东道国科学家的实验室工作，所在国与博士授予地不同。

HFSP 长期奖学金适用于拥有生物学博士学位并希望开展生命科学新前沿项目的申请人。跨学科奖学金适用于拥有非生物学（例如物理、化学、工程或计算机科学）博士学位但希望开展生物学新前沿项目的申请人。

在所有获奖者中，我们寻求的是组建国际合作团队的科学家（跨洲合作团队优先），他们以前从未合作过，正在从事没有初步数据的工作。

人类前沿科学计划由 G7 国家和欧盟委员会于 1989 年创立，旨在推动生命科学前沿领域的国际研究和培训。其宗旨是促进生命科学前沿跨学科研究的跨洲合作和培训。HFSP 得到了澳大利亚、加拿大、法国、德国、印度、以色列、意大利、日本、韩国、新西兰、挪威、新加坡、南非、瑞士、英国、美国等国政府或研究理事会以及欧盟委员会的资助。自 1990 年以来，来自 70 多个国家的 8,500 多名研究人员获得了资助。其中，有 29 名 HFSP 获奖者获得了诺贝尔奖。

国际人类前沿科学计划总部位于

12 Quai Saint-Jean, 67000, Strasbourg, France。

www.hfsp.org | 办公电话：+33 (0) 3 88 21 51 23 | @HFSP Twitter | Facebook 页面

如需了解更多信息或安排采访，请联系科学作家兼编辑 Rachael Bishop：电子邮件：[email protected]

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