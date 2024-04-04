开普勒登陆2024中国人形机器人生态大会 分享跨越边界的探索之路

上海2024年4月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月2日，以"人机共融•智造未来"为主题的首届中国人形机器人生态大会在上海举办，吸引了来自200余家公司的500多位参会人员，特别邀请了多位国内知名院士、专家、头部企业高层及相关领导。上海开普勒探索机器人有限公司（以下简称"开普勒人形机器人"）

CEO胡德波在会上发表主题演讲《超越边界：开普勒人形机器人的探索之路》，分享开普勒人形机器人的落地历程和对产业的洞察。

大会展示区围绕人形机器人本体、核心零部件等方向，精选国内头部企业及核心产品进行集中展示，开普勒人形机器人的展台吸引了大量与会者驻足交流。

大会现场还举行了中国人形机器人生态联合体授牌仪式，该联合体由整机、用户、高校与产业链上下游单位发起组件，将整合"政、产、学、研、用、金、服"等各界的资源优势，共同推进人形机器人应用拓展，培育人形机器人发展和应用生态，推进我国人形机器人产业自立自强，加快建设制造强国、数字中国。开普勒人形机器人作为发起单位之一，现场获颁联合体发起单位证书。

多重积极因素加持，人形机器人进入商用元年

人形机器人自雏形初现，发展至今已逾百年。胡德波将过去人形机器人没有落地商用成功的原因总结为三方面：成本高，动则数十万美金甚至百万美金以上；智能低，能完成的作业任务有限；场景有限，没有明确的商用场景。他表示，现阶段，人形机器人成本大幅下降，智能受益于AI的爆发性突破而快速提升，各个国家陆续涌现刚需的应用场景，这些因素共同为人形机器人落地商用提供了机遇。

人形机器人已成为全球科技竞争的焦点领域，集人工智能、高端制造、新材料等先进技术于一身的人形机器人，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的又一颠覆性产品。2023年，是全球人形机器人产品发展进程中的关键一年，仅在2023世界机器人大会上就亮相了10余款人形机器人产品。有业内观点认为，2024年或将成为人形机器人商用元年。

坚持全球化落地战略，推动人形机器人批量落地应用

开普勒于2023年底正式发布先行者系列通用人形机器人，今年1月带着该系列产品登陆美国CES展，引起大量行业参观者的浓厚兴趣，其中不乏全球颇负盛名的行业专家。

为何在如此短的时间内，开普勒人形机器人就能脱颖而出？胡德波在演讲中指出，开普勒人形机器人以全球化落地战略跨越五大边界，有力地推动产品的批量落地应用。

他介绍："我们打造执行力强、粗活细活都能干的蓝领机器人；借力全球具身智能进展，打造高智商、善于自我学习的机器人；同时，提供软硬一体解决方案，打造开普勒全球应用生态平台；通过极致降本与超高ROI，推动产品早期落地；坚持推行全球化战略，让产品在欧美市场与中国市场同步拓展落地。"

先行者系列通用人形机器人拥有全自研的开普勒 TrueBionic真仿生本体架构、KeplerForce行星动力柱丝杠执行器、KeplerGear精旋动力旋转执行器，以及12个自由度的多触点灵巧手、星云系统软件平台等，算力高达100TOPS，可应用于教育科研、自动化生产线、智能搬运、复杂环境巡检、应急救援、户外安全作业、危险环境检测、安全隐患排查等场景。预计今年第三季度，开普勒先行者系列通用人形机器人将实现量产。

在人形机器人价值链里，开普勒将自身定位为软硬平台的提供商，采取全开放的策略，为开发者或者应用开发商提供非常灵活的平台。更懂机器人的开普勒与技术合作伙伴，协同更懂行业需求的应用开发商，将为客户提供端到端解决方案。借中国人形机器人生态大会这一产业大舞台，胡德波发出邀请，广邀研发专才，共创人形机器人全球应用落地之路。

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