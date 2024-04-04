中国“一带一路”工程在波斯尼亚导致腐败和冲突

在波斯尼亚和黑塞哥维那西部多岩的丘陵中，野马漫步，高耸的白色风车在山坡山旋转，构成了一幅宁静的画面。 在这个偏僻遥远的地方，谁会想到中国庞大的一带一路倡议(BRI)呢？可就是在这片靠近亚得里亚海的山丘上，中国投资业已深入巴尔干地区的核心地带，而且正在引发一场激烈的土地争夺和利益冲突。 争议的中心是伊沃维克山，这里是几代村民的家园，他们称自己的土地被夺走，并作为一项雄心勃勃的风力发电项目的一部分交给了中国公司。 自从风力涡轮机安装并围起土地以来，只有未被驯化的野马才能到达这片牧场的丘陵– 像安特·伊夫科维奇这样的村民说，他们的财产现在被剥夺了。 伊夫科维奇一家世世代代在伊沃维克山上耕种土地，这里也是他们放牛的牧场。但他说，由于中国企业和当地官员之间的一系列不透明商业交易，他的生计已经丧失。 伊夫科维奇说：“我和爷爷、父亲在这里汗水淋漓地工作了几十年，割草，收割牛吃的干草。” 他们过去常在一棵孤独的树下喝“斯利沃维察”（李子白兰地）。现在，这棵树已经被一台涡轮机取代了。 “我们以前靠这块地谋生，但是突然间它不再属于我们了，”这位71岁，住在附近扎戈里查尼村的村民对自由欧洲电台说。 他指着以前的牧场道：“政府把土地从我们手里拿走，交给了中国人。我现在不能越过这个围栏。” “一带一路”来到波斯尼亚 近年来，中国在“一带一路”倡议的框架下在西巴尔干地区进行了大规模投资，承诺带来区域和国家经济繁荣以及新的基础设施。 随着该地区继续从30年前血腥的波黑战争中恢复过来，中国资本已经成为塑造这个投资匮乏地区的有影响力的力量。根据黑山数字取证中心的数据，从2013年到2023年底，中国在巴尔干地区的投资总额达到了约320亿美元。 导致伊夫科维奇及其家人离开土地的伊沃维克风电场项目是中国目前在该国最大的投资。 虽然像伊沃维克风电场这样的企业可以为当地社区带来就业和发展，但自由欧洲电台长达一个月的调查发现，中国在波斯尼亚的投资面临着监管漏洞和复杂的政治问题，被当地商人和政客所利用，不但滋生了贪污腐败，还可能使承诺带来的好处都打了水漂。 伊沃维克风电项目是2021年在中国与中东欧国家峰会上宣布的，这个价值1.37亿美元的项目由一家中国国有企业财团拥有和资助，被称为是北京和萨拉热窝合作的“第一批成果”。 这项旗舰投资受到波斯尼亚当局的支持，认为这是一项创造就业机会的努力，将使该国在欧洲不断增长的绿色能源领域立足，并为当地经济的未来投资打开大门。 但风电场的远大抱负现在陷入了一系列复杂事件中，其中包括土地纠纷、可疑的让步和不正当的交易，这些事件凸显了中国国家利益和当地不正当商业行为的交集。这种联系揭示了波斯尼亚人脉广泛的个人如何促使中国投资涌入该国，并从新发现的中国资本网络中谋取利益。 围绕伊沃维克风能项目的争议的核心是土地所有权问题，有关部门被怀疑可能将土地非法授予中国公司。 伊夫科维奇的律师佩里卡·巴比奇告诉自由欧洲电台：“土地所有者从未同意任何人，无论是任何当局还是风电公司伊沃维克，使用他们的土地。”他说，法院现已立案。